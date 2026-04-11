Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Harami Mahallesi'nde Aybastı Alacalar Şehit Yener Şahin İlkokulu öğretmeni Esra Şentürk'ün (35) yönetimindeki 52 AGZ 997 plakalı otomobil, yamaçtan yuvarlandı.

HABERİN ÖZETİ Ordu'da yamaçtan yuvarlanan otomobil baba ve kızına mezar oldu Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yamaçtan yuvarlanan otomobilin karıştığı kazada baba ve kızı hayatını kaybetti. Kaza, Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Harami Mahallesi'nde meydana geldi. Aybastı Alacalar Şehit Yener Şahin İlkokulu öğretmeni Esra Şentürk (35) yönetimindeki otomobil yamaçtan yuvarlandı. Öğretmen Esra Şentürk ve babası Kadem Şentürk (65) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Nazan G. (46) Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

KAZA YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, öğretmen olduğu öğrenilen sürücü ile babası Kadem Şentürk (65) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Nazan G. (46) ise Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.