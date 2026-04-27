Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha

Akdeniz beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
|Özellik
|Değer
|Büyüklük
|4.0 (Ml)
|Yer
|Akdeniz
|Tarih
|2026-04-27
|Saat
|10:44:52 TSİ
|Enlem
|34.23889 N
|Boylam
|26.24139 E
|Derinlik
|7.16 km