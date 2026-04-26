Bingöl depremi sonra Naci Görür'den endişelendiren açıklama! "Büyük depremi tetikleyebilir"

Bingöl'de sabah 08:01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.
Bölgede kısa süreli tedirginliğe neden olan depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Bingöl'deki depremin gerçekleştiği fayın "çok tehlikeli" olduğuna dikkat çeken Görür, "Büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı" ifadelerini kullandı.
Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı."