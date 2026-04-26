Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bingöl depremi sonra Naci Görür'den endişelendiren açıklama! "Büyük depremi tetikleyebilir"

Bingöl'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir açıklama geldi. Depremin gerçekleştiği fayın "çok tehlikeli" olduğuna dikkat çeken Görür, "Büyük bir depremi tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bingöl depremi sonra Naci Görür'den endişelendiren açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 10:24

Bingöl'de sabah 08:01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Bingöl'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, fay hattının tehlikeli olduğunu ve büyük bir depremi tetikleyebileceğini belirtti.
Bölgede kısa süreli tedirginliğe neden olan depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMA

Bingöl'deki depremin gerçekleştiği fayın "çok tehlikeli" olduğuna dikkat çeken Görür, "Büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR"

Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı."

https://x.com/nacigorur/status/2048292266762985572

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.