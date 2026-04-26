Bingöl'de sabah 08:01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bingöl depremi sonra Naci Görür'den endişelendiren açıklama! "Büyük depremi tetikleyebilir" Bingöl'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, fay hattının tehlikeli olduğunu ve büyük bir depremi tetikleyebileceğini belirtti. Bingöl'de sabah 08:01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Prof. Dr. Naci Görür, depremin gerçekleştiği fayın çok tehlikeli olduğunu söyledi. Görür, bu fayın büyük bir depremi tetikleyebileceğini veya gerilimi artırabileceğini ifade etti.

Bölgede kısa süreli tedirginliğe neden olan depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMA

Bingöl'deki depremin gerçekleştiği fayın "çok tehlikeli" olduğuna dikkat çeken Görür, "Büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR"

Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı."

