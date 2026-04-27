Kerkük'te feci kaza! Kamyon 35 aracı ezdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın Kerkük şehrinde freni boşalan kamyon kontrolden çıktı ve yola devrildi. 35 aracı ezen kamyon, 7 kişinin ölümüne, 22 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle Kerkük’te 1 günlük yas ilan edildi. Ağır yaralıların Türkiye'de tedavi görmesi için görüşmeler başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

