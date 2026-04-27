Meteoroloji 27 Nisan hava durumunu açıkladı: Doğu Anadolu’da çığ, Karadeniz ve Akdeniz’de yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise, genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aealıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı