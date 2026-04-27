Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji 27 Nisan hava durumunu açıkladı: Doğu Anadolu’da çığ, Karadeniz ve Akdeniz’de yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı iç kesimler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAVA NASIL OLACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise, genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aealıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı