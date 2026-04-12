Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni haftaya girilirken vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'ten önemli açıklamalar geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Soğuk ve yağışlı hava ülkeyi terk ediyor! Sıcaklıklar artacak: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı havanın yurt genelini terk edeceğini ve sıcaklıkların artacağını bildirdi. Soğuk ve yağışlı hava yarın doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurt genelini terk edecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri yurtta yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacak. Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde 4 ila 8 derece, diğer yerlerde ise 2 ila 4 derece artacak. Salı gününden itibaren yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Cengiz Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı havanın yarın doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceğini belirtti.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını aktaran Çelik, "Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz." diye konuştu.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Cengiz Çelik, yağışların yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görüleceğini anlatarak, salı gününden itibaren yurt genelinde yağış beklenmediğini söyledi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, on milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek 3 gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini aktaran Çelik, "Ankara'da yarın 12 derece olan sıcaklık, salı 16, çarşamba 19 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'daki sıcaklıklar 15, salı 17, çarşamba 16 derece. İzmir'de de sıcaklıklar yarın 22 dereceye kadar çıkıyor. Sıcaklıklar İzmir'de salı 24, çarşamba 23 derece." bilgisini verdi.