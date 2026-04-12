Deniz çekildi, villalar çöktü! Yetkililer bölgede

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilinde bulunan ve geçmişte oldukça popüler olan eski tatil köyü, dalgaların kıyıyı aşındırması sonucu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya...
Bölgede oluşan risk üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri, kıyı erozyonunu önlemeye yönelik projeyi uygulamaya aldı. Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır ise süren tahkimat çalışmaları sayesinde sahil şeridinin koruma altına alınacağını belirtti. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, kıyı şeridindeki diğer yapıların da benzer bir tehlikeyle karşılaşmasının önüne geçilmesi planlanıyor.
Kıyı erozyonunun tahrip ettiği alanın geçmişi hakkında bilgi veren Muhtar Şefik Kır, "Özel bir imarla beraber tatil köyü ruhsatı alınarak 1985 yılında inşaatına başlandı. 1990-1995 yıllarında da inşaatı tamamlandı. Turizme etki edecek şekilde hizmete açılacağı zamanlar, kıyı erozyonu da kendini gösterdi. Bu sahilde deniz en az 100 metre ilerideydi. Bugün ise deniz içeriye girdi ve sıfıra kadar geldi. Buraya bir tedbir alınması de gerekiyordu" dedi.
Yıllardır beklenen projenin uygulama aşamasına geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kır, "Yaklaşık 13-14 yıllık bir proje olan sahil koruma duvarı çalışmasının iki yıldır takipçisi olduk. Şu an Maden Deresi'nin Karadeniz ile birleştiği yerde mendirek çalışması ve sahil koruma duvarı inşaatına fiilen başlandı" şeklinde konuştu.