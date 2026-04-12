ABD'nin Minnesota eyaletinde 23 Temmuz 2020 tarihinde Jordahl ailesinde korkunç bir olay yaşandı. Evin 26 yaşındaki oğlu Eric Leif Jordahl, annesi Rosalie Johnson'a önce şiddet uyguladı ardından da bıçakla öldürdü.

Annesini vahşice katledip yedi! ABD'deki korkunç cinayette itiraf geldi

HABERİN ÖZETİ Annesini vahşice katledip yedi! ABD'deki korkunç cinayette itiraf geldi Minnesota'da 23 Temmuz 2020'de Eric Leif Jordahl, annesi Rosalie Johnson'ı bıçaklayarak öldürdü ve babasına 'İçime şeytan girdi, annemi yedim' dedi. 26 yaşındaki Eric Leif Jordahl, annesi Rosalie Johnson'ı bıçakla öldürdü. Olay yerinde, mutfak masasında doku parçaları ve kasap bıçağı bulundu. 62 yaşındaki Rosalie Johnson'ın cansız bedeni yatak odasında bulundu. Eric Leif Jordahl, birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Jordahl'ın avukatları, akıl sağlığı bozukluğu gerekçesiyle savunma yapacak.

''İÇİME ŞEYTAN GİRDİ, ANNEMİ YEDİM''

Sabah saatlerinde evin babası Andrew Jordahl, oğlunu garajın içinde kanlar içinde buldu. New York Post'ta yer alan habere göre, Jordahl'ın babasına "İçime şeytan girdi, annemi yedim" dedi.

Polis evde yaptığı incelemelerde, evin birçok yerinde kadına ait vücut parçaları buldu. Mutfak masasında da doku parçaları ve kasap bıçağı bulunduğu belirtildi.

62 yaşındaki Johnson'ın cansız bedeni ise yatak odasında bulundu. Kadının yüz ve baş bölgesinde ağır yara izleri olduğu kaydedildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

26 yaşındaki anne katili, geçtiğimiz günlerde duruşmada, birinci derece cinayetten suçlu bulundu. ABD'de birinci derece cinayetten suçlu bulunanlar otomatik olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Fakat Jordahl'ın avukatlarının, "akıl sağlığı bozuk" olduğu gerekçesiyle müvekkillerinin suçsuz sayılması için savunma yapacağı bildirildi.