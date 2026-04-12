Annesini vahşice katledip yedi! ABD'deki korkunç cinayette itiraf geldi

ABD'nin Minnesota eyaletinde 23 Temmuz 2020 tarihinde Jordahl ailesinde korkunç bir olay yaşandı. Evin 26 yaşındaki oğlu Eric Leif Jordahl, annesi Rosalie Johnson'a önce şiddet uyguladı ardından da bıçakla öldürdü.
Sabah saatlerinde evin babası Andrew Jordahl, oğlunu garajın içinde kanlar içinde buldu. New York Post'ta yer alan habere göre, Jordahl'ın babasına "İçime şeytan girdi, annemi yedim" dedi.
Polis evde yaptığı incelemelerde, evin birçok yerinde kadına ait vücut parçaları buldu. Mutfak masasında da doku parçaları ve kasap bıçağı bulunduğu belirtildi.
62 yaşındaki Johnson'ın cansız bedeni ise yatak odasında bulundu. Kadının yüz ve baş bölgesinde ağır yara izleri olduğu kaydedildi.
26 yaşındaki anne katili, geçtiğimiz günlerde duruşmada, birinci derece cinayetten suçlu bulundu. ABD'de birinci derece cinayetten suçlu bulunanlar otomatik olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Fakat Jordahl'ın avukatlarının, "akıl sağlığı bozuk" olduğu gerekçesiyle müvekkillerinin suçsuz sayılması için savunma yapacağı bildirildi.