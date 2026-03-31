Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Omuz ağrısını kas spazmı zannetti, acı gerçeği öğrendiğinde yıkıldı

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan Callie Matalas, sol kolundaki ağrıyı kas spazmı zannetti. İki çocuk annesi, 39 yaşındaki kadın belirtilerin son bulmamasıyla gittiği hastanede acı gerçeği öğrendi.

Omuz ağrısını kas spazmı zannetti, acı gerçeği öğrendiğinde yıkıldı
ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan 39 yaşındaki öğretmen Callie Matalas, kolundan boynuna doğru 'dayanılmaz' ağrıyı kas spazmı zannetti. Gece uykusunda 'garip bir şekilde uyuduğunu' varsaydığını fakat bir türlü geçmeyen nedeniyle uykusundan uyandığını hatta dayanamadığı için elini yastığa vurup durduğunu anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Omuz ağrısını kas spazmı zannetti, acı gerçeği öğrendiğinde yıkıldı

Chicago'da yaşayan 39 yaşındaki öğretmen Callie Matalas, başlangıçta kas spazmı zannettiği dayanılmaz ağrının ve diğer semptomların ardından lenfoma teşhisi konuldu.
Callie Matalas, kolundan boynuna doğru 'dayanılmaz' ağrıyı kas spazmı zannetti.
Ağrı, uykusundan uyandıracak kadar şiddetliydi ve geçmiyordu.
Omuz ağrısının yanı sıra bir de öksürük başladı.
Sağ gözünün köşesinde 'şimşek çakması' gördükten sonra doktora gitmeye karar verdi.
Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, göğsünde, sol akciğerinin yakınında bir tümör olduğunu ortaya çıkardı.
Matalas'a vücudun hastalıklarla savaşan lenfatik sistemini etkileyen bir kanser türü olan non-Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu.
BİRKAÇ GÜN SONRA AĞRI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Matalas, ''Bir gece, ağrı beni uyandırdı ve ağrı bir türlü geçmediği için elimi yastığa vuruyordum. Ateş yayılıyormuş, bu yüzden eşim masaj aletini alıp o bölgeye masaj yaptı ve bu o gece işe yaradı, ama birkaç gün sonra tekrar ortaya çıktı.'' diyerek 30'lu yaşların sonunda olduğunu bu yüzden de kasını incittiğini ve iyileşmesinin zaman alacağını düşündüğünü aktardı. Ayrıca omuz ağrısının yanı sıra bir de öksürük başladığını söyledi.

''FELÇTEN ŞÜPHELENDİM''

Bir gün öğrencisine kitap okuduğu sırada sağ gözünün köşesinde 'şimşek çakması' gördükten sonra doktora gitmeye karar verdiğini anlatan Matalas, "Kısa bir süre sonra sol kolumda ağrı hissetmeye başladım. Felç geçirdiğimden veya benzer bir şey olduğundan endişelendim, bu yüzden doktora gittim.'' dedi.

SOL AKCİĞERİNİN YAKININDA TÜMÖR

Dailymail'in haberine göre, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, Matalas'ın tek semptomları öksürük ve omuz ağrısı olmasına rağmen, göğsünde, sol akciğerinin yakınında bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. Biyopsinin ardından Matalas'a vücudun hastalıklarla savaşan lenfatik sistemini etkileyen bir türü olan non-Hodgkin teşhisi konuldu.

''HASTA GÖRÜNMEK İSTEMİYORDUM''

Kötü haberi aldıktan sonra şoka girdiğini anlatan Matalas, ''Ağlayamadım, nutkum tutuldu. Saçlarımı kaybedeceğimi bilmek benim için gerçekten zordu çünkü hasta görünmek istemiyordum. Çocuklarımın beni görüp "Annemde ne sorun var?" diye düşünmelerini istemedim. Bu benim için gerçekten çok zordu ve işte o zaman ağlamaya başladım.'' dedi.

Matalas, şimdiye kadar altı seans kemoterapi gördü ve tedavinin ne kadar etkili olduğunu görmek için nisan ayında PET taraması yaptırmayı bekliyor.

''BİR SORUN FARK ETTİĞİNİZDE DOKTORA GİDİN!''

Şimdilerde ise Matalas, özellikle gençleri, vücutlarında bir sorun olduğunu fark ettiklerinde doktorlarına gitmeye ve kendilerini savunmaya çağırıyor. Matalas, "Eğer bir şeylerin yanlış olduğunu veya bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, bununla ilgilenin. Eğer doktorlar sizi dinlemiyorsa veya dinlenmediğinizi hissediyorsanız, başka bir doktora gidin." diyerek gençleri uyardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarı açık camı fırsat bildi, polis aracından böyle firar etti
Pembe fili görenler isyan etti, sosyal medya ayağa kalktı
