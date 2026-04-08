Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Küçük çocuğun keşfi mahalleyi ayağa kaldırdı, hava kuvvetleri devreye girdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Sacramento'da 8 yaşındaki çocuğun bahçede yaptığı keşif nedeniyle tüm mahalle boşaltıldı, devreye hava kuvvetleri girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 12:09

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Sacramento'ya bir aile taşındı. Ailenin 8 yaşındaki çocuğu Mateo evin bahçesinde meraklı bir şekilde gezinirken arka bahçede toprakla oynamaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

Küçük çocuğun keşfi mahalleyi ayağa kaldırdı, hava kuvvetleri devreye girdi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Kaliforniya'da bir evin bahçesinde 8 yaşındaki bir çocuk tarafından bulunan 1953 yılına ait patlamamış 81 mm'lik havan mermisi, kontrollü bir şekilde imha edildi.
Mateo adlı 8 yaşındaki çocuk, evlerinin arka bahçesinde oynarken sert bir cisme rastladı.
Aile, olası bir bomba şüphesiyle yetkililere haber verdi.
Yapılan incelemede cismin 1953 yılına ait 81 mm'lik aktif bir havan mermisi olduğu tespit edildi.
Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çevredeki evleri tahliye etti.
Mühimmat, Beale Hava Üssü'nden gelen ekiplerin desteğiyle kontrollü bir şekilde imha edildi.
Yetkililer, patlaması halinde şarapnel parçalarının yaklaşık 300 metre uzağa gidebileceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT

New York Post'un haberine göre, Mateo, toprakla oynadığı sırada sert bir cisme rastladı ve durumu ailesine bildirdi. Aile, bomba olabileceğinden şüphelenince yetkililere haber verdi. Evin bahçesinde yapılan ilk incelemelerde Mateo'nun patlamamış bir mühimmat bulduğu tespit edildi.

81 MM'LİK HAVAN MERMİSİ

Ekipler, çevredeki tüm evleri tahliye etti. Olay yerine bomba imha ekipleri geldi ve incelemeler yapıldı. Yapılan değerlendirmede cismin 81 mm'lik aktif bir havan mermisi olduğu tespit edildi.

Mühimmat, Beale Hava Üssü'nden gelen bomba imha ekiplerinin desteğiyle kontrollü bir şekilde imha edildi.

PATLASAYDI FELAKET YAŞANACAKTI

Yetkililer bulunan mühimmatın 1953 yılına ait olduğunu açıkladı. Söz konusu mühimmatın patlaması halinde şarapnel parçalarının yaklaşık 300 metre öteye kadar gitme kapasitesi olduğu belirtildi.

Mateo'nun annesi Mirna Bermudez yaşananların ardından büyük bir korku duyduklarını söyledi. Bermudez, "Şu anda bahçede başka patlayıcılar olabileceğinden endişe duyuyorum. Çocuklar bahçede keşif yapmaktan korkuyor" dedi.

ETİKETLER
#Bomba Imha
#Tehlikeli Madde
#Sacramento
#Patlamamış Mühimmat
#Havan Mermisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.