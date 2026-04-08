Küçük çocuğun keşfi mahalleyi ayağa kaldırdı, hava kuvvetleri devreye girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Sacramento'ya bir aile taşındı. Ailenin 8 yaşındaki çocuğu Mateo evin bahçesinde meraklı bir şekilde gezinirken arka bahçede toprakla oynamaya başladı.
New York Post'un haberine göre, Mateo, toprakla oynadığı sırada sert bir cisme rastladı ve durumu ailesine bildirdi. Aile, bomba olabileceğinden şüphelenince yetkililere haber verdi. Evin bahçesinde yapılan ilk incelemelerde Mateo'nun patlamamış bir mühimmat bulduğu tespit edildi.
Ekipler, çevredeki tüm evleri tahliye etti. Olay yerine bomba imha ekipleri geldi ve incelemeler yapıldı. Yapılan değerlendirmede cismin 81 mm'lik aktif bir havan mermisi olduğu tespit edildi.
Mühimmat, Beale Hava Üssü'nden gelen bomba imha ekiplerinin desteğiyle kontrollü bir şekilde imha edildi.
Yetkililer bulunan mühimmatın 1953 yılına ait olduğunu açıkladı. Söz konusu mühimmatın patlaması halinde şarapnel parçalarının yaklaşık 300 metre öteye kadar gitme kapasitesi olduğu belirtildi.
Mateo'nun annesi Mirna Bermudez yaşananların ardından büyük bir korku duyduklarını söyledi. Bermudez, "Şu anda bahçede başka patlayıcılar olabileceğinden endişe duyuyorum. Çocuklar bahçede keşif yapmaktan korkuyor" dedi.