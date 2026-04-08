ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Sacramento'ya bir aile taşındı. Ailenin 8 yaşındaki çocuğu Mateo evin bahçesinde meraklı bir şekilde gezinirken arka bahçede toprakla oynamaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Küçük çocuğun keşfi mahalleyi ayağa kaldırdı, hava kuvvetleri devreye girdi Kaliforniya'da bir evin bahçesinde 8 yaşındaki bir çocuk tarafından bulunan 1953 yılına ait patlamamış 81 mm'lik havan mermisi, kontrollü bir şekilde imha edildi. Mateo adlı 8 yaşındaki çocuk, evlerinin arka bahçesinde oynarken sert bir cisme rastladı. Aile, olası bir bomba şüphesiyle yetkililere haber verdi. Yapılan incelemede cismin 1953 yılına ait 81 mm'lik aktif bir havan mermisi olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çevredeki evleri tahliye etti. Mühimmat, Beale Hava Üssü'nden gelen ekiplerin desteğiyle kontrollü bir şekilde imha edildi. Yetkililer, patlaması halinde şarapnel parçalarının yaklaşık 300 metre uzağa gidebileceğini belirtti.

PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT

New York Post'un haberine göre, Mateo, toprakla oynadığı sırada sert bir cisme rastladı ve durumu ailesine bildirdi. Aile, bomba olabileceğinden şüphelenince yetkililere haber verdi. Evin bahçesinde yapılan ilk incelemelerde Mateo'nun patlamamış bir mühimmat bulduğu tespit edildi.

81 MM'LİK HAVAN MERMİSİ

Ekipler, çevredeki tüm evleri tahliye etti. Olay yerine bomba imha ekipleri geldi ve incelemeler yapıldı. Yapılan değerlendirmede cismin 81 mm'lik aktif bir havan mermisi olduğu tespit edildi.

Mühimmat, Beale Hava Üssü'nden gelen bomba imha ekiplerinin desteğiyle kontrollü bir şekilde imha edildi.

PATLASAYDI FELAKET YAŞANACAKTI

Yetkililer bulunan mühimmatın 1953 yılına ait olduğunu açıkladı. Söz konusu mühimmatın patlaması halinde şarapnel parçalarının yaklaşık 300 metre öteye kadar gitme kapasitesi olduğu belirtildi.

Mateo'nun annesi Mirna Bermudez yaşananların ardından büyük bir korku duyduklarını söyledi. Bermudez, "Şu anda bahçede başka patlayıcılar olabileceğinden endişe duyuyorum. Çocuklar bahçede keşif yapmaktan korkuyor" dedi.