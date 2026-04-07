SON DAKİKA!
Köpek balıklarında farklı farklı uyuşturucular tespit edildi!

Karayipler ülkesi Bahamalar'da 3 tür köpek balığında değişken seviyelerde kokain, kafein, diklofenak ve asetaminofen kirleticileri tespit edildi.

Köpek balıklarında farklı farklı uyuşturucular tespit edildi!
Environmental Pollution dergisinde yayımlanan araştırmada, Bahamalar'da yaşayan Karayip resif, Atlantik hemşire ve limon köpek balığı türlerinin analiz edildiği bildirildi.

Bahamalar'da yaşayan üç köpek balığı türünde kokain, kafein, diklofenak ve asetaminofen gibi yeni ortaya çıkan kirleticiler tespit edildi.
Environmental Pollution dergisinde yayımlanan araştırmada, Bahamalar'daki Karayip resif, Atlantik hemşire ve limon köpek balığı türleri incelendi.
Toplam 85 köpek balığında değişken seviyelerde kokain, kafein, diklofenak ve asetaminofen gibi kirleticiler bulundu.
Araştırma, turizm sektörünün artışının tatil evleri ve kiralık mülk sayısını artırarak yerel atık suyun hacmini ve kimyasal karmaşıklığını önemli ölçüde artırdığını vurguladı.
Bulgular, Bahamalar'da görünürde bozulmamış ekosistemlerde ortaya çıkan kirlilik risklerine işaret ediyor.
CEC (contaminants of emerging concern) terimi, ekolojik veya insan sağlığı üzerinde etkilere neden olabilecek ve çevre yasalarınca düzenlenmeyen kirleticileri tanımlar.
Araştırmada, ülkenin özellikle turistik kesimlerinde yaşayan bu üç türden toplam 85 köpek balığında değişken seviyelerde kokain, kafein, diklofenak ve asetaminofen dahil "yeni ortaya çıkan kirleticilerin" (CEC) saptandığı aktarıldı.

NÜFUS ARTIŞI ETKİLEDİ

Turizm sektörünün doğal ekosistem üzerinde etkilerinin vurgulandığı araştırmada, tatil evleri ve kiralık mülk sayısındaki artışın "yerel atık suyun hacmini ve kimyasal karmaşıklığını önemli ölçüde artırdığı" belirtildi.

Araştırmada, söz konusu bulguların "Bahamalar'da görünürde bozulmamış kabul edilen ekosistemlerde ortaya çıkan kirlilik risklerini" vurguladığı aktarıldı.

Dergide "Cennette uyuşturucu: Bahamalar'daki köpek balıklarında kafein, kokain saptandı" başlıklı araştırma, derginin çevrim içi paylaşılan Mayıs 2026 baskısında yayımlandı.

CEC (contaminants of emerging concern) terimi, çevresel gözlemlerde saptanan, ekolojik veya insan sağlığı üzerinde etkilere neden olabilecek ve çevre yasalarınca düzenlenmeyen kirleticileri tanımlamak için kullanılıyor.

