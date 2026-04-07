Hindistan, Bangladeş sınırını korumak için bariyer inşa etmeyecek. Nehir sınırı olan bölgeye timsah ve zehirli yılanlar bırakılacak. 4 bin 96 km uzunluğundaki sınırı paylaşan ülkelerden Hindistan araya vahşi hayvan koyacak. Sınırın çoğunluğu için çit inşa etmek için önemli kaynaklar ayrılsa da yüzde 20'si açıkta kaldı. Bu alanın fiziksel bariyer için de uygun olmadığı belirtildi. Hindistan bambaşka bir yöntem için harekete geçti.

Sınıra vahşi hayvanlar salınacak! Hindistan, Bangladeş ile sınırını timsah ve zehirli yılanlarla koruyacak

HABERİN ÖZETİ Sınıra vahşi hayvanlar salınacak! Hindistan, Bangladeş ile sınırını timsah ve zehirli yılanlarla koruyacak Hindistan, Bangladeş sınırının tamamını çitle koruyamayacağı açık kalan bölgelerde timsah ve zehirli yılanlar gibi vahşi hayvanlar kullanmayı değerlendiriyor. Hindistan, 4 bin 96 km'lik Bangladeş sınırının yüzde 20'lik açık kalan bölümü için fiziksel bariyerin uygun olmadığına karar vererek farklı bir yöntem arayışına girdi. Sınır Güvenlik Gücü'nün (BSF) iç yazışmalarında, sürüngenlerin kullanımının İçişleri Bakanı Amit Shah'ın talimatlarıyla uyumlu olduğu belirtildi. Sınırın açık kalan bölümleri büyük ölçüde Batı Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura ve Mizoram eyaletlerinde bulunuyor ve bu bölgelerde sınır ötesi göç nedeniyle gerilim yüksek. Bölge komutanlarına, vahşi hayvanların kullanımının operasyonel uygulanabilirliğini değerlendirmeleri ve alınan önlemleri rapor etmeleri talimatı verildi. Birimlerden ayrıca, ek güvenlik önlemlerinin gerekebileceği, iletişimin zayıf olduğu veya karanlıkta kalan bölgelerin belirlenmesi istendi.

İÇ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKARDI

Yerel medyanın haberlerine göre, Sınır Güvenlik Gücü'nün (BSF) toplantı ve iç yazışmalarda, olası operasyonel önlem için değerlendirmeler yer aldı. The Hindu gazetesinin haberine göre notta, "Sürüngenlerin kullanımı İçişleri Bakanı Amit Shah'ın talimatlarıyla uyumludur" ifadeleri yer aldı.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSEK

Söz konusu boşluklar büyük ölçüde Batı Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura ve Mizoram'da bulunuyor; bu eyaletlerde sınır ötesi göç, siyasette kutuplaştırıcı bir gerilim başlığı haline geldi. İnsan hakları grupları, iktidardaki partinin Müslüman çoğunluklu Bangladeş'ten gelen göçmenlere karşı popülist söylemine ilişkin endişelerini defalarca dile getirerek, bölgedeki azınlık topluluklarının bu gerilimin ortasında, adeta iki ateş arasında kaldığı uyarısında bulundu.

BÖLGELER BELİRLENECEK

Bölge komutanlarına, "operasyonel bir bakış açısıyla" uygulanabilirliği değerlendirmeleri ve belirtilen bir süre içinde alınan önlemler hakkında rapor vermeleri talimatı gönderildi. Birimlerden ayrıca, ek sınır güvenlik önlemlerinin gerekebileceği "karanlıkta kalan ya da iletişim sinyali alınamayan bölgeleri" belirlemeleri istendi.