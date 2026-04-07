Sınıra vahşi hayvanlar salınacak! Hindistan, Bangladeş ile sınırını timsah ve zehirli yılanlarla koruyacak

Hindistan, Bangladeş sınırını korumak için bariyer inşa etmeyecek. Nehir sınırı olan bölgeye timsah ve zehirli yılanlar bırakılacak. 4 bin 96 km uzunluğundaki sınırı paylaşan ülkelerden Hindistan araya vahşi hayvan koyacak. Sınırın çoğunluğu için çit inşa etmek için önemli kaynaklar ayrılsa da yüzde 20'si açıkta kaldı. Bu alanın fiziksel bariyer için de uygun olmadığı belirtildi. Hindistan bambaşka bir yöntem için harekete geçti.
Yerel medyanın haberlerine göre, Sınır Güvenlik Gücü'nün (BSF) toplantı ve iç yazışmalarda, olası operasyonel önlem için değerlendirmeler yer aldı. The Hindu gazetesinin haberine göre notta, "Sürüngenlerin kullanımı İçişleri Bakanı Amit Shah'ın talimatlarıyla uyumludur" ifadeleri yer aldı.
Söz konusu boşluklar büyük ölçüde Batı Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura ve Mizoram'da bulunuyor; bu eyaletlerde sınır ötesi göç, siyasette kutuplaştırıcı bir gerilim başlığı haline geldi. İnsan hakları grupları, iktidardaki partinin Müslüman çoğunluklu Bangladeş'ten gelen göçmenlere karşı popülist söylemine ilişkin endişelerini defalarca dile getirerek, bölgedeki azınlık topluluklarının bu gerilimin ortasında, adeta iki ateş arasında kaldığı uyarısında bulundu.
Bölge komutanlarına, "operasyonel bir bakış açısıyla" uygulanabilirliği değerlendirmeleri ve belirtilen bir süre içinde alınan önlemler hakkında rapor vermeleri talimatı gönderildi. Birimlerden ayrıca, ek sınır güvenlik önlemlerinin gerekebileceği "karanlıkta kalan ya da iletişim sinyali alınamayan bölgeleri" belirlemeleri istendi.