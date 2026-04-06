Uçak rötarının sebebi timsah çıktı! Havalimanında panik anları

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir havalimanında timsah paniği yaşandı. Piste nasıl girdiği bilinmeyen timsah nedeniyle bir Delta Air havayoluna ait uçak rötar yaptı.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 13:03

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Savannah-Hilton Head Uluslararası Havalimanı'nda kısa süreli panik anları yaşandı. Delta havayolu şirketine ait bir uçak rötar yapmak zorunda kaldı, sebebi ise bir timsah çıktı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

WDSU'nun haberine göre, hava trafik kontrol ses kayıtları yaşananları ortaya çıktı. Delta uçağının pilotu telsizden, ''İki ayağı üzerinde oturan yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir timsah var'' anonsunda bulundu.

Kule kontrol ise ''2 metre mi?'' diye sordu, pilot da ''Evet yaklaşık 2 metre'' cevabını verdi ve ''Öylece yere uzandı'' diye ekledi.

TİMSAH UZAKLAŞTIRILDI

Havalimanı ekipleri, olay yerine geldi ve timsahı güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırmayı başardı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, timsahın havalimanı dışına çıkarıldığı belirtildi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı, timsahın ise nasıl havalimanına girdiği konusunda net bir bilginin olmadığı ifade edildi. Timsah, havalimanından uzaklaştırıldıktan sonra uçuş operasyonları yeniden başladı.

