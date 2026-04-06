Emsalsiz bir buluntu herkesi şaşkına çevirdi: Üzerinde 'alaycı' mesaj yazılı 2100 yıllık mermi

Bilim insanları, Bizans döneminde önemli bir piskoposluk merkezi olan Hippos'taki eski bir yol üzerindeki bir nekropol alanında şaşırtan bir keşfe imza attılar. İsrail'deki çalışmalar sırasında 2100 yıllık bir sapan mermisi bulundu, üstelik üzerinde bir yazdı vardı.
Araştırmacıların, MÖ 2. yüzyıla ait olduğunu düşündüğü merminin üzerinde Yunanca 'Öğren' kelimesi yazıyordu. Antik çağa ait, oval şekilli kurşun sapan mermisinin bir resminde, Yunanca yazının silik izleri görülüyor.
Hayfa Üniversitesi arkeoloğu Michael Eisenberg, meslektaşı Arleta Kowalewska ile birlikte sapan mermisinin üzerindeki yazının alaycı bir tavırla yazılmış olduğunu düşündüklerini söyledi. Ayrıca bu merminin dünyada ilk 'Öğren' yazılı bir mermi olduğunu ifade etti. Eisenberg, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Bu, şehrin savunucularının düşmanlarına göz kırparak bir ders vermek istemelerinden kaynaklanan yerel bir alaycı mizahı temsil ediyor: 'Dersinizi alın!'"
New York Post'un haberine göre, kazı ekipleri, mermide darbe hasarı izleri olduğunu bir zamanlar merminin 45 gram ağırlığında olduğunu tahmin ettiklerini aktardılar. Yetkililer, merminin muhtemelen "şehrin savunucuları tarafından şehir surlarından şehri kuşatmak için ilerleyen düşmana doğru ateşlendiğini" söyledi. Ayrıca "Üzerinde yazıt bulunan bir sapan mermisi bulmak çok nadirdir; bu Yunanca kelimeyi bir sapan mermisi üzerinde bulmak ise dünyada bir ilk." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Sapan mermileri, kurşunun taş kalıplara dökülmesiyle, askeri bir harekat sırasında bile gerçekleştirilebilecek nispeten basit bir işlemle üretiliyordu" denildi.
Yetkililer, "Birçok merminin üzerinde askeri komutanın adı, şehrin adı, 'Yakala!' benzeri alaycı ifadeler veya üç uçlu mızrak, şimşek veya akrep gibi güç kazandırmayı amaçlayan semboller bulunduğunu" söyledi.
Eisenberg, bu eserin alışılmadık ve emsalsiz bir buluntuyu temsil ettiğini söyledi.