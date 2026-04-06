Bilim insanları, Bizans döneminde önemli bir piskoposluk merkezi olan Hippos'taki eski bir yol üzerindeki bir nekropol alanında şaşırtan bir keşfe imza attılar. İsrail'deki çalışmalar sırasında 2100 yıllık bir sapan mermisi bulundu, üstelik üzerinde bir yazdı vardı.

Dinle Özetle

Emsalsiz bir buluntu herkesi şaşkına çevirdi: Üzerinde 'alaycı' mesaj yazılı 2100 yıllık mermi

HABERİN ÖZETİ Emsalsiz bir buluntu herkesi şaşkına çevirdi: Üzerinde 'alaycı' mesaj yazılı 2100 yıllık mermi İsrail'de, Bizans döneminde önemli bir piskoposluk merkezi olan Hippos'ta yapılan kazılarda, üzerinde Yunanca 'Öğren' yazan, 2100 yıllık bir sapan mermisi bulundu. Mermi, MÖ 2. yüzyıla ait olup, üzerinde Yunanca 'Öğren' kelimesi yer almaktadır. Araştırmacılar, bu yazının alaycı bir tavırla yazılmış olduğunu ve dünyada bir ilk olduğunu düşünüyor. Merminin darbe hasarı izleri taşıdığı ve bir zamanlar 45 gram ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir. Bu tür yazıtlı sapan mermilerinin bulunması oldukça nadirdir ve üzerinde 'Öğren' yazması dünyada ilk kez görülmüştür.

MERMİDE 'ÖĞREN' YAZISI

Araştırmacıların, MÖ 2. yüzyıla ait olduğunu düşündüğü merminin üzerinde Yunanca 'Öğren' kelimesi yazıyordu. Antik çağa ait, oval şekilli kurşun sapan mermisinin bir resminde, Yunanca yazının silik izleri görülüyor.

Hayfa Üniversitesi arkeoloğu Michael Eisenberg, meslektaşı Arleta Kowalewska ile birlikte sapan mermisinin üzerindeki yazının alaycı bir tavırla yazılmış olduğunu düşündüklerini söyledi. Ayrıca bu merminin dünyada ilk 'Öğren' yazılı bir mermi olduğunu ifade etti. Eisenberg, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bu, şehrin savunucularının düşmanlarına göz kırparak bir ders vermek istemelerinden kaynaklanan yerel bir alaycı mizahı temsil ediyor: 'Dersinizi alın!'"

DÜNYADA BİR İLK

New York Post'un haberine göre, kazı ekipleri, mermide darbe hasarı izleri olduğunu bir zamanlar merminin 45 gram ağırlığında olduğunu tahmin ettiklerini aktardılar. Yetkililer, merminin muhtemelen "şehrin savunucuları tarafından şehir surlarından şehri kuşatmak için ilerleyen düşmana doğru ateşlendiğini" söyledi. Ayrıca "Üzerinde yazıt bulunan bir sapan mermisi bulmak çok nadirdir; bu Yunanca kelimeyi bir sapan mermisi üzerinde bulmak ise dünyada bir ilk." ifadelerine yer verildi.

EMSALSİZ BİR BULUNTU

Açıklamada, "Sapan mermileri, kurşunun taş kalıplara dökülmesiyle, askeri bir harekat sırasında bile gerçekleştirilebilecek nispeten basit bir işlemle üretiliyordu" denildi.

Yetkililer, "Birçok merminin üzerinde askeri komutanın adı, şehrin adı, 'Yakala!' benzeri alaycı ifadeler veya üç uçlu mızrak, şimşek veya akrep gibi güç kazandırmayı amaçlayan semboller bulunduğunu" söyledi.

Eisenberg, bu eserin alışılmadık ve emsalsiz bir buluntuyu temsil ettiğini söyledi.