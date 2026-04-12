Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 20 Mart'ta korkunç bir olay meydana gelmişti. 39 yaşındaki Meryem Yıldırım ve 21 yaşındaki oğlu Talha Kaan İzal, vakit geçirmek için gittikleri bir kafede gözü dönmüş 3 kişinin saldırısına uğrayarak darbedilmişti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayram günü anne ve oğlunu darbetmişlerdi! Kan donduran ifadeleri ortaya çıktı: "Merdivenlerden düştü" Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nın birinci günü bir kafede Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal'ın üç kişinin saldırısına uğrayarak darbedilmesi olayıyla ilgili şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal, gittikleri bir kafede yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan Meryem Yıldırım'ın yüzünde çok sayıda kırık, oğlu Talha Kaan İzal'ın ise kaburgasında çatlak tespit edilmişti. Zanlılardan Kürşat G. tutuklanmış, Emrah G. ile Sema K. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden Emrah G., olayda kendisinin kimseye dokunmadığını ve Meryem Yıldırım ile Sema K.'nın kavga ettiğini gördüğünü iddia etti. Tutuklanan Kürşat G. ise, Talha Kaan İzal'ın kendisine tekme attığını, Meryem Yıldırım ile Sema K.'nın kavga ettiğini ve Meryem Yıldırım'ın merdivenlerden düşerek yaralandığını öne sürdü. Sema K., Meryem Yıldırım'ın kendisine saldırdığını, dengesini kaybedip yere düştüklerini ve Meryem Yıldırım'ı sadece ittiğini iddia etti. Meryem Yıldırım ve oğlunun avukatı Murat Ustabaşı, şüphelilerin başka bir kadına da saldırdığını iddia ederek, şüphelilerin kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Meryem Yıldırım'ın yüzünde çok sayıda kırık, oğlu Talha Kaan İzal'ın ise kaburgasında çatlak tespit edilmişti.

Meryem Yıldırım, hastanedeki 15 günlük tedavisinin ardından taburcu olurken zanlılardan Kürşat G. tutuklanmış, Emrah G. ile Sema K. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ŞÜPHELİLERİN KAN DONDURAN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Akıllara durgunluk veren olayın ardından zanlıların polis ve savcılık ifadeleri de ortaya çıktı.

Şüphelilerden Emrah G. savunmasında, "Arkadaşlarım Kürşat G., Enes I., Metin A., Sema K. ve Sercan Ş. ile birlikte eğlenmeye gittik. Biz eğlence mekanından çıkarken Kürşat'a biri omuz attı. Kimin omuz attığını bilmiyorum. Sonrasında herhangi bir olay çıkmasın diye yolumuza devam ettik ancak Kürşat'a arkadan birisi tekme attı. Bu esnada 5-6 kişi aynı anda kavgaya başladılar. Ben Sema ile yaralanan Meryem isimli şahsın saç başa kavga ettiğini gördüm. Bu şahıslar sonra yere düştü. Yere düştükleri zaman kadınlara vuran kimse olduğunu görmedim. Bu esnada Kürşat'ın kadınları ayırdığını gördüm. Kürşat yerden Sema'yı kaldırıyordu. Ben bu esnada tramvay yoluna doğru gidiyordum. Olay yerinde değildim" diye konuştu.

Yaralanan Meryem Yıldırım'ı olay günü sadece Sema K. ile kavga ederken gördüğünü iddia eden Emrah G., "Sema'nın merdivenlerden yere düştüğünü de görmedim. Sonrasında biz eve gittik. 1 gün sonra sivil polisler evime gelerek beni karakola getirdi. Ben olay esnasında kesinlikle ne Meryem'e ne de başka bir kadına dokunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben daha önce Suriye'de uzman çavuş olarak devlete hizmet etmiş birisiyim. 29 aylık oğlum, 11 aylık kızım var. Kaçma şüphem yoktur. Özel güvenlik görevlisiyim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Suçu öğrenince şok oldum" şeklinde konuştu.

MERDİVENLERDEN DÜŞEREK YARALANDIĞINI SÖYLEDİ

Olayın ardından tutuklanan Kürşat G.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Kürşat G., "Olay günü arkadaşlarımla eğlenmeye gitmiştik. Çıkışta bir arkadaşla omuzum çarptı bundan dolayı bir sürtüşme oldu aramızda daha sonra biz buradan uzaklaştık. Montum ve saatimi orada unuttuğumu fark edip kapının önünden geri döndük. O esnada mekanda oturan birisi ismini sonradan Talha Kaan İzal olduğunu öğrendiğim şahısla göz göze geldik. Birbirimize ters ters baktık bir süre sonra sinkaflı küfürlerde bulunarak bana tekme attı, yere düştüm. Sonra biz dışarı çıktık, araya bekçiler girdiği için karşılık veremedim. Daha sonra kapının önüne çıktık. Bizimle birlikte bulunan Sema isimli arkadaşımızla Talha Kaan İzal'ın annesi olan Meryem Yıldırım içeride kavgaya tutuşmuş. Ben kesinlikle Meryem Yıldırım ve oğluna vurmadım. Tam tersine bu kavgayı ayırmak için aralarına girdim. Meryem ve oğluna vuran kimseyi görmedim. Sadece Sema ile Meryem'in kavga ettiğini gördüm. Kavga ederken saç başa girmişlerdi. Meryem üst katta bulunan barın merdivenlerinden düşmeden önce Sema ile kavga etmişlerdir. Zaten düştükten sonra kendisini ambulansla hastaneye götürdüler. Meryem merdivenlerden düşerek yaralanmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BERABER YERE DÜŞTÜK"

Bir diğer şüpheli Sema K. ise olay günü birden kargaşa çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu esnada mekan sahibi yüzüme tokat attı. Ayrıca tanımadığım ve bilmediğim bir şahıs da benim kaburgama tekme attı. Benim kendilerine herhangi bir eylemim olmadı. Ben Kürşat ve Emrah'ın herhangi kişiye bir şey yaptığını görmedim. Genel olarak bir kargaşa içerisinde olduğumuz için arkadaşlarımı götürmeye ve onları sakinleştirmeye çalıştım. Tam arkadaşlarımı sakinleştirip götüreceğim esnada bir anda arkamdan birisi bana saldırıp saçımı tuttu ve çekti. Arkamı döndüğümde müşteki Meryem olduğunu fark ettim. Kendisinin ismini dosya kapsamında öğrendim. Öncesinde tanışıklığım bulunmamaktadır. Meryem benim saçımı çekince ben dengemi kaybettim ve beraber yere düştük. Yardımcı olmak amacıyla Meryem'i tutup kaldırdım. Sonrasında bir daha bana saldırmaya başladı."

Meryem Yıldırım'ı sadece kolundan ittiğini öne süren Sema K., "İtince Meryem tekrar yere düştü. Sonrasında da bekçiler olaya müdahale ettiler ve ayırdılar. Benim Meryem'e karşı herhangi bir darp eylemim olmamıştır. Sadece onun bana saldırması üzerine kendimi koruma amacıyla hareket ettim. Kürşat'ın veya Emrah'ın da Meryem'i darp ettiğini görmedim. Çünkü ben kargaşa sebebiyle yerdeydim, kendime kapaklanmıştım ve kendimi korumaya çalışıyordum. Meryem'de meydana gelen nitelikli yaralamayı benim meydana getirmem mümkün değildir. Çünkü benim Meryem ile aramda olan eylemler kamera görüntülerinden de görüleceği üzere itişmeden ibarettir. Ayrıca yaşanan olaydan sonra Meryem'in merdivenden düştüğü hususunun da göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Meryem isimli şahsı darp etmedim, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet vermedim. Yaşanan olaylarla ilgili beni darp eden Meryem, mekan sahibi ve tanımadığım şahıstan davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

"OLAY GÜNÜ BAŞKA BİR KADINA DAHA SALDIRDILAR"

Meryem Yıldırım ve oğlunun avukatı Murat Ustabaşı ise müvekkillerinin ciddi bir saldırıya maruz kaldığını vurgulayarak, olayın basit bir kavga olmadığını ifade etti. Ustabaşı, hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Şüpheliler, 'hanımefendiye bir şey yapmadık' iddialarında bulundu. 3 şüpheli de kadını tanımadıklarını, eylemlerini kendileri gerçekleştirmediklerini söylüyorlar ancak olay böyle değil, kamera kayıtlarında da görülüyor. Şahıslar müvekkilimizi öldüresiye şekilde darp ediyor. Bu şahıslardan 1'i tutuklandı, diğer 2'si ise serbest bırakıldı. Tutuklanma talebinde bulunmuştuk ama talebimiz sulh ceza hakimliğince reddedildi. Dosya içerisinde uzaklaştırma kararı aldırmak için talepte bulunmuştuk. Müvekkilimiz tehdit ediliyordu, tutuklu şüpheli ile dışarıda olan şüpheli görüntülü konuşarak ve bunu sosyal medyada ekran görüntüsü olarak paylaşarak müvekkilimize bir tehditleri vardı. Uzaklaştırma talebimiz, bu olayın kadına karşı şiddet değil, adli vaka olduğu belirtilerek reddedildi. İtirazda bulunduk ve uzaklaştırma kararı aldırabilirdik. Koruma kararı talebimiz de olumlu bulundu."

Şüphelilerin olay günü başka bir kadına daha saldırdığını iddia eden Ustabaşı, "Müvekkilimiz Meryem Yıldırım saldırıya uğramadan 5 dakika önce, şüphelilerin ifadelerinde de belirttiği gibi bir kavga oluyor. Bu kavga esnasında da sandalyede oturan 18 yaşındaki genç kadın, 'niye bağırıyorsunuz' dediği için sandalye fırlatıp, yumruk atıyorlar. Hanımefendi darp raporu aldı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İki dosya da birleştirildi. Şüphelilerin, kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalarını ve her birinin tutuklanmalarını istiyoruz" dedi.