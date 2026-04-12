Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. MGM'nin verilerine göre; batı bölgelerinde bahar havası etkisini gösterirken, doğu illerinde kar yağışı yeniden görülmeye başladı.

Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken sıcaklıkların 15 ila 18 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.

İç Anadolu’da bulutlu hava etkili olurken yer yer yağış geçişleri olacak. Sıcaklıklar ise 7 ila 12 derece bandında seyredecek. Karadeniz Bölgesi’nde ise yağışlı bir hava olacak.

En sert hava koşulları ise Doğu Anadolu’da yaşanıyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgede kar yağışı etkili olurken, kış şartları yeniden kendini gösterdi.

Güneydoğu Anadolu’da ise daha ılıman bir hava hakim. Sıcaklıkların 10 ila 14 derece arasında olduğu bölgede yer yer yağmur geçişleri görülüyor.

Bölge Hava Durumu Sıcaklık Aralığı Önemli Notlar Marmara Parçalı bulutlu ve güneşli 15 - 18 derece Sıcaklıklar yükselecek. Ege Parçalı bulutlu ve güneşli 15 - 18 derece Sıcaklıklar yükselecek. İç Anadolu Bulutlu 7 - 12 derece Yer yer yağış geçişleri bekleniyor. Karadeniz Yağışlı Yağışlı bir hava olacak. Doğu Anadolu Kar yağışlı 0 derecenin altı En sert hava koşulları, kış şartları yeniden kendini gösterdi. Güneydoğu Anadolu Ilıman 10 - 14 derece Yer yer yağmur geçişleri görülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MGM'nin yurt geneli için hazırladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre; Türkiye genelinde hafta başında yer yer yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak: Özellikle doğu kesimlerde yağmur ve yükseklerde kar geçişleri görülecek. Hafta ortasına doğru ülke genelinde güneş yüzünü daha fazla göstermeye başlayacak. Sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Bölge Durum Sıcaklık (En Düşük/En Yüksek) MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE Parçalı ve çok bulutlu °C, 18°C EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı °C, 16°C İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu °C, 14°C SAKARYA Parçalı ve çok bulutlu °C, 16°C

Bölge Sıcaklık Hava Durumu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANTALYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu BURDUR 15°C Parçalı ve çok bulutlu HATAY 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Çankırı ve Konya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu BATI KARADENİZ BOLU - °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE - °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU - °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SINOP - °C, -°C Yağmur ve sağanak yağışlı (iç kesimleri) ZONGULDAK - °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; bölgenin doğusunda (Iğdır ve Van hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı