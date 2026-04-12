Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. MGM'nin verilerine göre; batı bölgelerinde bahar havası etkisini gösterirken, doğu illerinde kar yağışı yeniden görülmeye başladı.
Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken sıcaklıkların 15 ila 18 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.
İç Anadolu’da bulutlu hava etkili olurken yer yer yağış geçişleri olacak. Sıcaklıklar ise 7 ila 12 derece bandında seyredecek. Karadeniz Bölgesi’nde ise yağışlı bir hava olacak.
En sert hava koşulları ise Doğu Anadolu’da yaşanıyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgede kar yağışı etkili olurken, kış şartları yeniden kendini gösterdi.
Güneydoğu Anadolu’da ise daha ılıman bir hava hakim. Sıcaklıkların 10 ila 14 derece arasında olduğu bölgede yer yer yağmur geçişleri görülüyor.
|Bölge
|Hava Durumu
|Sıcaklık Aralığı
|Önemli Notlar
|Marmara
|Parçalı bulutlu ve güneşli
|15 - 18 derece
|Sıcaklıklar yükselecek.
|Ege
|Parçalı bulutlu ve güneşli
|15 - 18 derece
|Sıcaklıklar yükselecek.
|İç Anadolu
|Bulutlu
|7 - 12 derece
|Yer yer yağış geçişleri bekleniyor.
|Karadeniz
|Yağışlı
|Yağışlı bir hava olacak.
|Doğu Anadolu
|Kar yağışlı
|0 derecenin altı
|En sert hava koşulları, kış şartları yeniden kendini gösterdi.
|Güneydoğu Anadolu
|Ilıman
|10 - 14 derece
|Yer yer yağmur geçişleri görülüyor.
MGM'nin yurt geneli için hazırladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre; Türkiye genelinde hafta başında yer yer yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak: Özellikle doğu kesimlerde yağmur ve yükseklerde kar geçişleri görülecek. Hafta ortasına doğru ülke genelinde güneş yüzünü daha fazla göstermeye başlayacak. Sıcaklıklar kademeli olarak artacak.
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
|Bölge
|Durum
|Sıcaklık (En Düşük/En Yüksek)
|MARMARA
|Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|ÇANAKKALE
|Parçalı ve çok bulutlu
|°C, 18°C
|EDİRNE
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
|°C, 16°C
|İSTANBUL
|Parçalı ve çok bulutlu
|°C, 14°C
|SAKARYA
|Parçalı ve çok bulutlu
|°C, 16°C
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bölge
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|AKDENİZ
|Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|ANTALYA
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|BURDUR
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|HATAY
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|ADANA
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Çankırı ve Konya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|- °C, 11°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DÜZCE
|- °C, 15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KASTAMONU
|- °C, 11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|SINOP
|- °C, -°C
|Yağmur ve sağanak yağışlı (iç kesimleri)
|ZONGULDAK
|- °C, 11°C
|Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; bölgenin doğusunda (Iğdır ve Van hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı