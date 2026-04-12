Gündem
Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülkenin batısında bahar havası hakimken olurken doğu illerinde ise kar yağışı yeniden başladı. MGM kar yağışının etkili olacağı 13 ili sarı kodlu uyarı verdi. İşte yurt geneli hava durumu raporu...

Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü
GİRİŞ:
12.04.2026
09:37
GÜNCELLEME:
12.04.2026
09:42

12 Nisan 2026 tarihli raporunu yayımladı. MGM'nin verilerine göre; batı bölgelerinde bahar havası etkisini gösterirken, doğu illerinde yeniden görülmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2026 tarihli raporuna göre, Türkiye genelinde batı bölgelerinde bahar havası etkili olurken, doğu illerinde kar yağışı yeniden başladı.
Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak, sıcaklıklar 15-18 dereceye yükselecek.
İç Anadolu'da bulutlu hava ve yer yer yağış geçişleri görülecek, sıcaklıklar 7-12 derece arasında seyredecek.
Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı bir hava bekleniyor.
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altına düşecek ve kar yağışı etkili olacak.
Güneydoğu Anadolu'da ise ılıman hava ve yer yer yağmur geçişleri görülecek, sıcaklıklar 10-14 derece arasında olacak.
5 günlük hava durumu raporuna göre, hafta başında yer yer yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak, hafta ortasına doğru güneşli günler artacak ve sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken sıcaklıkların 15 ila 18 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.

İç Anadolu’da bulutlu hava etkili olurken yer yer yağış geçişleri olacak. Sıcaklıklar ise 7 ila 12 derece bandında seyredecek. Karadeniz Bölgesi’nde ise yağışlı bir hava olacak.

En sert hava koşulları ise Doğu Anadolu’da yaşanıyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgede kar yağışı etkili olurken, kış şartları yeniden kendini gösterdi.

Güneydoğu Anadolu’da ise daha ılıman bir hava hakim. Sıcaklıkların 10 ila 14 derece arasında olduğu bölgede yer yer yağmur geçişleri görülüyor.

BölgeHava DurumuSıcaklık AralığıÖnemli Notlar
MarmaraParçalı bulutlu ve güneşli15 - 18 dereceSıcaklıklar yükselecek.
EgeParçalı bulutlu ve güneşli15 - 18 dereceSıcaklıklar yükselecek.
İç AnadoluBulutlu7 - 12 dereceYer yer yağış geçişleri bekleniyor.
KaradenizYağışlı Yağışlı bir hava olacak.
Doğu AnadoluKar yağışlı0 derecenin altıEn sert hava koşulları, kış şartları yeniden kendini gösterdi.
Güneydoğu AnadoluIlıman10 - 14 dereceYer yer yağmur geçişleri görülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MGM'nin yurt geneli için hazırladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre; Türkiye genelinde hafta başında yer yer yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak: Özellikle doğu kesimlerde yağmur ve yükseklerde kar geçişleri görülecek. Hafta ortasına doğru ülke genelinde güneş yüzünü daha fazla göstermeye başlayacak. Sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BölgeDurumSıcaklık (En Düşük/En Yüksek)
MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALEParçalı ve çok bulutlu°C, 18°C
EDİRNEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı°C, 16°C
İSTANBULParçalı ve çok bulutlu°C, 14°C
SAKARYAParçalı ve çok bulutlu°C, 16°C

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BölgeSıcaklıkHava Durumu
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA22°CParçalı ve çok bulutlu
BURDUR15°CParçalı ve çok bulutlu
HATAY18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Çankırı ve Konya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
BATI KARADENİZBOLU- °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE- °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU- °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SINOP- °C, -°CYağmur ve sağanak yağışlı (iç kesimleri)
ZONGULDAK- °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; bölgenin doğusunda (Iğdır ve Van hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Kar yağışı geri döndü
