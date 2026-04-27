Derbi kutlaması pahalıya patladı! Triportör sürücüsüne ceza üstüne ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet sonrası taraftarların sokağa döküldüğü kutlamalarda, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye adeta ceza yağdı. İlçe genelinde oluşturulan galibiyet konvoylarını denetleyen polis ekipleri, 16 BBR 066 plakalı triportörün kontrolsüz hareketlerini fark ederek aracı durdurdu. Sürücü 50 yaşındaki Hüseyin İ.’ye yapılan alkol testinde, şahsın 2.37 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde sürücünün aynı suçu ikinci kez işlediği, aracının muayenesinin bulunmadığı ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından; ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araçtan 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 92 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Hüseyin İ.’nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, triportör 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.

Özetle