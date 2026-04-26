Mahalledeki yangın bile onları harekete geçiremedi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bırakamadılar

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların bulunduğu noktada bir anda alevler yükseldi. İki araç kül oldu, bir dükkan ve ev hasar gördü. Ancak etraf yangın yeriyken bir grup Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemekten geri durmadı.

ALEVLER BİR ANDA SARDI

Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde park halindeki araçların bulunduğu noktada yangın çıktı. Yangın büyüyerek aynı yerde bulunan koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve binanın üst katındaki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı. Yangında marketin deposunda bulunan onlarca tüpün patlamaması ise facianın önüne geçti. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve evde de hasar oluştu.

BİR TARAF YANGINDAN KAÇTI BİR TARAF MAÇ İZLEDİ

Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti. Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti.