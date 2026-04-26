Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Mahalledeki yangın bile onları harekete geçiremedi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bırakamadılar

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların bulunduğu noktada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki aracı küle çevirirken, üç dükkan ve bir evde hasara yol açtı. Alevlerin yükseldiği anlarda bazı vatandaşların Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye devam etmesi ise dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 23:32

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların bulunduğu noktada bir anda alevler yükseldi. İki araç kül oldu, bir dükkan ve ev hasar gördü. Ancak etraf yangın yeriyken bir grup Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemekten geri durmadı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların bulunduğu noktada çıkan ve iki aracın kül olduğu, üç dükkan ile bir evin hasar gördüğü yangın, mahalle sakinlerini sokağa dökerken bazı vatandaşların Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye devam etmesi dikkat çekti.
Yangın, Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde park halindeki araçların bulunduğu noktada çıktı.
Yangın büyüyerek koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve bir eve sıçradı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın 15 dakikada kontrol altına alındı.
Market deposundaki onlarca tüpün patlamaması facianın önüne geçti.
Yangında iki araç kül oldu, üç dükkan ve bir ev hasar gördü.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
ALEVLER BİR ANDA SARDI

Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde park halindeki araçların bulunduğu noktada yangın çıktı. Yangın büyüyerek aynı yerde bulunan koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve binanın üst katındaki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı. Yangında marketin deposunda bulunan onlarca tüpün patlamaması ise facianın önüne geçti. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve evde de hasar oluştu.

BİR TARAF YANGINDAN KAÇTI BİR TARAF MAÇ İZLEDİ

Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti. Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Beykoz'da korkutan yangın
Aksaray'da 5 katlı apartmanda yangın: Vatandaşlar tahliye edildi
ETİKETLER
#Araç Yangını
#Derbi Maçı
#Serdivan Yangın
#Mahalle Yangını
#Olay Yerinde Maç Izleme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.