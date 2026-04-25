Yangın, Aksaray Merkez'e bağlı Pamucak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmandaki dairenin terasında ilk belirlemelere göre şömineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın başladı.

HABERİN ÖZETİ Aksaray'da 5 katlı apartmanda yangın: Vatandaşlar tahliye edildi Aksaray Merkez'e bağlı Pamucak Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın, ilk belirlemelere göre şömineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki eşyaları tutuşturdu. Apartman, dumandan etkilenen sakinlerin tahliyesiyle boşaltıldı. Tahliye sırasında bir kız çocuğu polis memuru tarafından kucağa alınarak çıkarıldı. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini incelemeye başladı.

Kıvılcımlar kısa sürede çevredeki eşyaları tutuşturunca alevler büyüdü, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri dumanlar nedeniyle apartmanı tahliye etti.

ÇOCUK POLİSİN KUCAĞINDA ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri hem daire içinden hem de itfaiye merdiveni ile çatıdan yangına müdahale etti. Tahliye esnasında bir kız çocuğu da polis memuru tarafından kucağa alınarak apartmandan çıkarıldı.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.