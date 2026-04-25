Aksaray'da 5 katlı apartmanda yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

Yangın, Aksaray Merkez'e bağlı Pamucak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmandaki dairenin terasında ilk belirlemelere göre şömineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın başladı.
Kıvılcımlar kısa sürede çevredeki eşyaları tutuşturunca alevler büyüdü, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri dumanlar nedeniyle apartmanı tahliye etti.
İtfaiye ekipleri hem daire içinden hem de itfaiye merdiveni ile çatıdan yangına müdahale etti. Tahliye esnasında bir kız çocuğu da polis memuru tarafından kucağa alınarak apartmandan çıkarıldı.
Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.