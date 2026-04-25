Anamur ilçesinde E.Ç. ile eşi Cangül Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. E.Ç. eline geçirdiği sopa ve bıçakla karısını öldürdü. Cinayetin ardından birisi 9, diğeri 2 yaşında olan iki çocuğunu da alarak otomobiliyle ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ Mersin’de cani koca dehşeti: Karısını sopa ve bıçakla öldürdü! Çocuklarını alıp kaçarken yakalandı Anamur'da bir koca, eşiyle tartıştıktan sonra sopayla karısını öldürdü ve iki çocuğunu alarak kaçtı, ancak polis tarafından 20 kilometrelik takibin ardından yakalandı. E.Ç. adlı şüpheli, eşi Cangül Ç.'yi sopa ve bıçakla öldürdü. Cinayet sonrası 9 ve 2 yaşlarındaki iki çocuğunu otomobiliyle alarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli, aracının Antalya'nın Aksu ilçesi girişinde PTS kameralarına takılmasıyla KGYS kameralarından takibe alındı. Yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu Kuzey Çevreyolu Başköy yol ayrımında durduruldu. Gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı, çocuklar koruma altına alındı.

PTS KAMERALARINA TAKILDI

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin polisi, aracın plakasını sisteme girdi. Plakası Antalya'nın Aksu ilçesi girişinde PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarına takılan araç, KGYS kameralarından takibe alındı. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri aracı Kuzey Çevreyolu Başköy yol ayrımında önünü keserek durdurdu.

20 KİLOMETRELİK TAKİP SONUCU DURDURULDU

Yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu durdurulan araçtaki cinayet olayının şüphelisi E.Ç. gözaltına çocuklar ise koruma altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından Anamur'a getirilen şüpheli kocanın ifade işlemleri tamamlandı. Anamur Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli kasten adam öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.