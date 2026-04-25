Mersin’de cani koca dehşeti: Karısını sopa ve bıçakla öldürdü! Çocuklarını alıp kaçarken yakalandı

Anamur ilçesinde E.Ç. ile eşi Cangül Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. E.Ç. eline geçirdiği sopa ve bıçakla karısını öldürdü. Cinayetin ardından birisi 9, diğeri 2 yaşında olan iki çocuğunu da alarak otomobiliyle ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis çalışma başlattı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin polisi, aracın plakasını sisteme girdi. Plakası Antalya'nın Aksu ilçesi girişinde PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarına takılan araç, KGYS kameralarından takibe alındı. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri aracı Kuzey Çevreyolu Başköy yol ayrımında önünü keserek durdurdu.
Yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu durdurulan araçtaki cinayet olayının şüphelisi E.Ç. gözaltına çocuklar ise koruma altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından Anamur'a getirilen şüpheli kocanın ifade işlemleri tamamlandı. Anamur Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli kasten adam öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.