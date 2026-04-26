Sadettin Saran'dan derbideki taraftarlara "Hep birlikte kazanacağız" notu

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde takımlarını deplasman tribününden destekleyecek Fenerbahçeli taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Chobani Stadyumu etrafında toplanmaya başladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi. Stat önünde bekleyen 45 otobüse binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a hareket etti.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dev derbiyi tribünden izleyecek olan taraftarlara bir not braktı.
Sadettin Saran'ın notunda, "Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza.. Hep birlikte kazanacağız!" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe yönetimi ayrıca bu akşam takımlarını RAMS Park'ta destekleyecek olan taraftarlarına çubuklu forma dağıttı. Sarı-lacivertli taraftarlar dev derbiyi çubuklu formalarla birlikte izleyecek.