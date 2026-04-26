Sadettin Saran'dan derbideki taraftarlara "Hep birlikte kazanacağız" notu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesine sayılı saatler kaldı. RAMS Park'ta deplasman tribününde takımlarını destekleyecek Fenerbahçeli taraftarlar, Chobani Stadyumu etrafında toplandıktan sonra otobüslerle yola çıktı. Maçı stadyumdan takip edecek taraftarlarına not bırakan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Hep birlikte kazanacağız" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 17:09

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi RAMS Park'ta oynanacak ve Fenerbahçe taraftarları takımlarını desteklemek için stada hareket etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Hakem Yasin Kol, derbide düdük çalacak.
Yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum çevresinde toplanarak otobüslerle RAMS Park'a hareket etti.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarlara takımlarını sonuna kadar desteklemeleri yönünde bir not bıraktı.
Fenerbahçe yönetimi, taraftarlara derbiyi izlerken giymeleri için çubuklu forma dağıttı.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR YOLA ÇIKTI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde takımlarını deplasman tribününden destekleyecek Fenerbahçeli taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Chobani Stadyumu etrafında toplanmaya başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi. Stat önünde bekleyen 45 otobüse binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a hareket etti.

BAŞKAN SARAN'DAN TARAFTARLARA NOT

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dev derbiyi tribünden izleyecek olan taraftarlara bir not braktı.

Sadettin Saran'ın notunda, "Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza.. Hep birlikte kazanacağız!" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe yönetimi ayrıca bu akşam takımlarını RAMS Park'ta destekleyecek olan taraftarlarına çubuklu forma dağıttı. Sarı-lacivertli taraftarlar dev derbiyi çubuklu formalarla birlikte izleyecek.

