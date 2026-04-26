F-4E/2020 uçakları Karadeniz semalarında eğitim görevini gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki F-4E/2020 savaş uçakları ile Karadeniz'in batısında icra edilen kol uçuşlarına dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından F-4E/2020 uçaklarıyla Karadeniz’in batısında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Karadeniz semalarında eğitim faaliyetleri ve kol uçuşları ile dikkat çeken paylaşımda MSB şu ifadelere yer verdi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından F-4E/2020 uçaklarımız ile 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' gerçekleştirildi."