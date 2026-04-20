Robot yaban hayata karşı! Domuz sürüsü neye uğradığını şaşırdı

Çin'den Polonya'ya getirilen insansı robot Edward Warchocki, vahşi domuzları kovalamaktan parlamento ziyaretlerine kadar pek çok farklı macerasıyla kısa sürede internetin gözdesi haline geldi.

İnternette hızla yayılan popüler bir videoda Edward'ın başkent Varşova'da vatandaşları yaban domuzlarından koruduğu görülüyor. Görüntülerde Lehçe "Uzaklaş!" diyerek hayvanları kovalayan robot, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kendi hesabından yaptığı paylaşımda "Vahşi domuzları ormana sürüyorum" notunu düşen Warchocki kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.