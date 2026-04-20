Artemis 2 astronotu iPhone ile çekti: Ay yörüngesinden 'eşsiz' Dünya manzarası

Artemis 2 görevinde yer alan astronot Reid Wiseman, Ay yörüngesinde seyahat ederken cep telefonuyla kaydettiği anları takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Dünya, Ay'ın arkasından aşağı doğru yavaşça batıyormuş gibi görünüyor.

HABERİN ÖZETİ Artemis 2 astronotu iPhone ile çekti: Ay yörüngesinden 'eşsiz' Dünya manzarası Artemis 2 görevi astronotu Reid Wiseman, Ay yörüngesindeyken cep telefonuyla kaydettiği, Dünya'nın Ay'ın arkasından battığı anları takipçileriyle paylaştı. Astronot Reid Wiseman, Ay yörüngesinde cep telefonuyla Dünya'nın battığı anları kaydetti. Wiseman, manzarayı sahilde gün batımı izlemeye benzettiğini ve bu anı kaydetmek için cep telefonuna sarıldığını belirtti. Görüntüler, iPhone ile 8x yakınlaştırma kullanılarak kırpılmadan kaydedildi.

"HAYATTA SADECE TEK BİR ŞANS"

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Wiseman, manzarayı evrenin en uzak köşesinden sahilde gün batımını izlemeye benzetti. Unutulmaz anı kaydetmek için cep telefonuna sarılmaktan kendini alamadığını belirten astronot, eşsiz görüntülerin iPhone ile 8x yakınlaştırma kullanılarak kırpılmadan kaydedildiğini vurguladı.