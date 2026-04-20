Artemis 2 astronotu iPhone ile çekti: Ay yörüngesinden 'eşsiz' Dünya manzarası

Artemis 2 görevinde yer alan astronot Reid Wiseman, Ay yörüngesinde seyahat ederken cep telefonuyla kaydettiği anları takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Dünya, Ay'ın arkasından aşağı doğru yavaşça batıyormuş gibi görünüyor.
Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Wiseman, manzarayı evrenin en uzak köşesinden sahilde gün batımını izlemeye benzetti. Unutulmaz anı kaydetmek için cep telefonuna sarılmaktan kendini alamadığını belirten astronot, eşsiz görüntülerin iPhone ile 8x yakınlaştırma kullanılarak kırpılmadan kaydedildiğini vurguladı.