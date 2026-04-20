Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, sınırlı sayıda kullanıcıları için "WhatsApp Plus" adını taşıyan isteğe bağlı ücretli abonelik modelini devreye soktu. Şimdilik sadece WhatsApp Messenger üzerinde geçerli olan yeni servis, aylık küçük bir ücret karşılığında birçok ayrıcalıklı özellik vadediyor.

WhatsApp Plus özellikleri ve muhtemel Türkiye fiyatı belli oldu

HABERİN ÖZETİ WhatsApp Plus özellikleri ve muhtemel Türkiye fiyatı belli oldu WhatsApp, sınırlı sayıda kullanıcı için isteğe bağlı ücretli abonelik modeli olan WhatsApp Plus'ı devreye soktu. WhatsApp'ın standart işleyişi ücretsiz kalmaya devam edecek. WhatsApp Plus, temayı ve ikonu değiştirme, 20 sohbet sabitleme ve premium çıkartma paketleri gibi ayrıcalıklı özellikler sunacak. Fiyatlandırma bölgesel olarak değişiklik gösteriyor; Avrupa'da aylık 2,49 euro. Şimdilik sadece Android telefonlarda WhatsApp Beta sürümü üzerinden kullanılabiliyor.

WHATSAPP ÜCRETSİZ KALMAYA DEVAM EDECEK

Her şeyden önce şunu belirtmek şart: WhatsApp'ın standart işleyişinde hiçbir değişiklik olmuyor. Mesajlaşma, sesli arama ve standart özelliklerin tümü ücretsiz sunulmayı sürdürecek. Uçtan uca şifreleme sistemi aynen korunarak sohbetlerin, aramaların ve durum güncellemelerinin güvenliği sağlanacak.

Sadece ekstra ayrıcalıklar isteyenleri hedefleyen WhatsApp premium plan, ücretsiz sürümden memnun olan kitleyi etkilemeyecek.

WHATSAPP PLUS FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sınırlı sayıda kişiyle test edilen yeni abonelik sisteminin fiyatlandırması bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre WhatsApp premium plan Avrupa'da aylık 2,49 euro fiyata sahip. Pakistan'da aylık 229 PKR ve Meksika'da 29 dolar gibi seçenekler göze çarpıyor.

Türkiye fiyatı ise henüz belli değil. Ancak Avrupa fiyatının birebir TL karşılığı olursa yaklaşık 132 TL olacağı tahmin ediliyor.

WHATSAPP PLUS ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?

Yeni abonelikle gelen en büyük yeniliklerden biri detaylı kişiselleştirme imkanı... Kullanıcılar 18 farklı renk seçeneği arasından dilediklerini seçerek uygulamanın temasını tamamen değiştirebilecek. Alışılmış yeşil renkten sıkılanlar; mor, orman yeşili, bordo, gün batımı turuncusu ve okyanus mavisi gibi renklerle WhatsApp arayüzünü renklendirebilecek.

Arayüzün yanı sıra WhatsApp ikonunu değiştirmek de mümkün hale geliyor. Kullanıcılara 14 farklı yeni simge tasarımı sunuluyor. Klasik tasarımların haricinde elektrik mavisi, kozmik nebula veya pastel tonlardaki minimalist ikonlar arasından seçim yapılabilecek.

Çok fazla mesajlaşanlar için hayat kurtarıcı bir özellik sisteme ekleniyor. Normal şartlarda yalnızca 3 sohbeti başa tutturmaya izin veren WhatsApp, Plus abonelerine aynı anda 20 sohbeti sabitleme imkanı tanıyacak.

Çıkartma mağazasına yepyeni premium paketler geliyor. Ekranı tamamen kaplayan animasyonlu çıkartmalarla sohbetler daha eğlenceli hale getiriliyor. Gönderilen premium animasyonlar, karşı taraf WhatsApp Plus'a abone olmasa dahi görüntülenebilecek.

Ek olarak sohbet listeleri için toplu ayar yapma özelliğiyle, seçilen tema ve bildirim sesleri listedeki tüm konuşmalara otomatik uygulanabilecek. 10 farklı özel zil sesi de yenilikler arasında yer alıyor.

WHATSAPP PLUS İNDİRME NASIL YAPILIR?

Google Play Store üzerinden WhatsApp Beta sürümünü indiren kullanıcılar WhatsApp Plus'a erişebiliyor. Ancak yalnızca Android telefonlarda çalışıyor. Henüz iPhone'larda kullanıma sunulmadı.