Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Teknoloji
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp Plus özellikleri ve muhtemel Türkiye fiyatı belli oldu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara özel temalar, uygulama ikonları ve gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri sunan yeni ücretli abonelik sistemi WhatsApp Plus'ı test etmeye başladı. Peki WhatsApp Plus neler sunuyor? İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 14:30

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, sınırlı sayıda kullanıcıları için "WhatsApp Plus" adını taşıyan isteğe bağlı modelini devreye soktu. Şimdilik sadece WhatsApp Messenger üzerinde geçerli olan yeni servis, aylık küçük bir ücret karşılığında birçok ayrıcalıklı özellik vadediyor.

0:00 655
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
WhatsApp, sınırlı sayıda kullanıcı için isteğe bağlı ücretli abonelik modeli olan WhatsApp Plus'ı devreye soktu.
WhatsApp'ın standart işleyişi ücretsiz kalmaya devam edecek.
WhatsApp Plus, temayı ve ikonu değiştirme, 20 sohbet sabitleme ve premium çıkartma paketleri gibi ayrıcalıklı özellikler sunacak.
Fiyatlandırma bölgesel olarak değişiklik gösteriyor; Avrupa'da aylık 2,49 euro.
Şimdilik sadece Android telefonlarda WhatsApp Beta sürümü üzerinden kullanılabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

WHATSAPP ÜCRETSİZ KALMAYA DEVAM EDECEK

Her şeyden önce şunu belirtmek şart: WhatsApp'ın standart işleyişinde hiçbir değişiklik olmuyor. Mesajlaşma, sesli arama ve standart özelliklerin tümü ücretsiz sunulmayı sürdürecek. Uçtan uca şifreleme sistemi aynen korunarak sohbetlerin, aramaların ve durum güncellemelerinin güvenliği sağlanacak.

Sadece ekstra ayrıcalıklar isteyenleri hedefleyen WhatsApp premium plan, ücretsiz sürümden memnun olan kitleyi etkilemeyecek.

WHATSAPP PLUS FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sınırlı sayıda kişiyle test edilen yeni abonelik sisteminin fiyatlandırması bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre WhatsApp premium plan Avrupa'da aylık 2,49 euro fiyata sahip. Pakistan'da aylık 229 PKR ve Meksika'da 29 dolar gibi seçenekler göze çarpıyor.

Türkiye fiyatı ise henüz belli değil. Ancak Avrupa fiyatının birebir TL karşılığı olursa yaklaşık 132 TL olacağı tahmin ediliyor.

WHATSAPP PLUS ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?

Yeni abonelikle gelen en büyük yeniliklerden biri detaylı kişiselleştirme imkanı... Kullanıcılar 18 farklı renk seçeneği arasından dilediklerini seçerek uygulamanın temasını tamamen değiştirebilecek. Alışılmış yeşil renkten sıkılanlar; mor, orman yeşili, bordo, gün batımı turuncusu ve okyanus mavisi gibi renklerle WhatsApp arayüzünü renklendirebilecek.

Arayüzün yanı sıra WhatsApp ikonunu değiştirmek de mümkün hale geliyor. Kullanıcılara 14 farklı yeni simge tasarımı sunuluyor. Klasik tasarımların haricinde elektrik mavisi, kozmik nebula veya pastel tonlardaki minimalist ikonlar arasından seçim yapılabilecek.

Çok fazla mesajlaşanlar için hayat kurtarıcı bir özellik sisteme ekleniyor. Normal şartlarda yalnızca 3 sohbeti başa tutturmaya izin veren WhatsApp, Plus abonelerine aynı anda 20 sohbeti sabitleme imkanı tanıyacak.

Çıkartma mağazasına yepyeni premium paketler geliyor. Ekranı tamamen kaplayan animasyonlu çıkartmalarla sohbetler daha eğlenceli hale getiriliyor. Gönderilen premium animasyonlar, karşı taraf WhatsApp Plus'a abone olmasa dahi görüntülenebilecek.

Ek olarak sohbet listeleri için toplu ayar yapma özelliğiyle, seçilen tema ve bildirim sesleri listedeki tüm konuşmalara otomatik uygulanabilecek. 10 farklı özel zil sesi de yenilikler arasında yer alıyor.

WHATSAPP PLUS İNDİRME NASIL YAPILIR?

Google Play Store üzerinden WhatsApp Beta sürümünü indiren kullanıcılar WhatsApp Plus'a erişebiliyor. Ancak yalnızca Android telefonlarda çalışıyor. Henüz iPhone'larda kullanıma sunulmadı.

ETİKETLER
#kişiselleştirme
#ücretli abonelik
#Whatsapp Güncelleme
#Yeni Özellikler
#Whatsapp Plus
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.