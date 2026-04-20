Apple’dan ucuz masaüstü bilgisayar hamlesi

Apple, masaüstü bilgisayar tarafında dikkat çeken yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. “Mac Neo” adıyla piyasaya sürülmesi beklenen bu yeni model, özellikle bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcıları hedefliyor.
Şirketin amacı oldukça net: Günlük ihtiyaçları karşılayan, sade ama yeterli bir bilgisayarı daha erişilebilir hale getirmek. Yani çok yüksek performans beklemeyen ama Apple ekosistemine dahil olmak isteyenler için yeni bir kapı aralanıyor.
Mac Neo’nun en çok konuşulan detayı ise fiyatı. Cihazın yaklaşık 299 dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor. Bu da onu mevcut Mac mini’nin bile altına konumlandırıyor.
Apple bu fiyatı yakalayabilmek için tasarım tarafında bazı değişikliklere gidiyor. Metal kasa yerine renkli plastik bir gövde tercih edileceği söyleniyor. Açıkçası bu karar, hem maliyeti düşürüyor hem de cihazı biraz daha “eğlenceli” bir görünüme kavuşturuyor.
Boyut tarafında ise oldukça kompakt bir yapı söz konusu. Mac Neo’nun, neredeyse Apple TV 4K ile benzer ölçülerde olacağı ifade ediliyor. Yani masaüstünde neredeyse yer kaplamayan bir cihazdan bahsediyoruz.
Arka tarafta ise temel ihtiyaçlara yönelik iki bağlantı noktası bulunacak. Çok geniş bağlantı seçenekleri beklemek doğru olmaz, ama günlük kullanım için yeterli görünüyor.
Mac Neo’nun içinde yer alacak donanım da dikkat çekici. Cihazın, iPhone 17 Pro serisinde kullanılan A19 Pro çipinden güç alacağı belirtiliyor. Buna 12 GB RAM de eşlik edecek.
Bu kombinasyon, ağır iş yükleri için yeterli olmayabilir. Ama internette gezinmek, belge hazırlamak ya da video izlemek gibi günlük işler için fazlasıyla yeterli bir performans sunması bekleniyor.
Mac Neo’nun konumlandırması da aslında oldukça net. Profesyonel kullanıcılar için değil, daha çok temel ihtiyaçlara yönelik bir cihaz.
Apple, mobil bileşenler sayesinde bu cihazı hızlı ve düşük maliyetle üretebiliyor. Bu da Mac Neo’yu, uygun fiyatlı bir “Apple deneyimi” arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Öte yandan Apple’ın bu yıl için planları sadece Mac Neo ile sınırlı değil. Şirketin yıl içinde farklı segmentlerde dört yeni Mac modeli daha tanıtması bekleniyor.
Bunlar arasında M5 Max ve M5 Ultra işlemcili Mac Studio, M5 çipli iMac, M5 ve M5 Pro işlemcili Mac Mini ile tamamen yenilenen tasarıma sahip M6 MacBook Pro yer alıyor.