İstanbullu güneşi gördü parklara ve sahillere akın etti

İstanbul'da sıcaklık 20 derecenin üzerine çıkınca pazar gününü değerlendirmek isteyenler parkları ve sahilleri doldurdu.
Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'ün kıyı kesimleri ile Boğaz hattında güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı aileler çocuklarıyla parklarda vakit geçirirken, bazıları da yürüyüş yaptı, balık tuttu.
Avrupa Yakası'nda ise Fatih, Bakırköy, Beşiktaş ve Beyoğlu'nun kıyı kesimleri deniz havası almak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Sabah saatlerinden itibaren artan hareketlilikte, bazı vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tutarken, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.