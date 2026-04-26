Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporununda; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın beklendiği bildirildi. İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Yurt genelinde sağanak etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen parçalı ve çok bulutlu hava durumunu ve bazı bölgelerde yağış öngörüsünü duyurdu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. Tekin, İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını bildirdi. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölge Hava Durumu Yağış Türü İç Ege Çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak Akdeniz'in İç Kesimleri Çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak İç Anadolu'nun Güney ve Doğusu Çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz Çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak Doğu Anadolu Çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak Güneydoğu Anadolu Çok bulutlu Aralıklı yağmur ve sağanak

METEOROLOJİ UZMANI UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını ifade etti.

YAĞIŞLAR GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Bugün yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini aktaran Tekin, özellikle Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde etkili olacak yağışların gece saatlerine kadar süreceğini belirtti.

Yarın Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Bolu çevrelerinde yağış görüleceğini anlatan Tekin, “Salı günü İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışlar etkili olacak. Çarşamba günü ise bu bölgelerde yağışlar devam edecek” dedi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

Tekin, perşembe günü yurdun iç kesimlerinde yağışların süreceğini, Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemin etkisiyle özellikle Marmara’da da görüleceğini ifade etti. Söz konusu yağışlı sistemin cuma gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağını vurgulayan Tekin, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Tekin, bu gece İstanbul’un Avrupa yakası ile Kırklareli arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde eseceğini belirterek denizcileri uyardı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, “İstanbul’da rüzgar yarın yer yer kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları 3 gün boyunca Ankara’da 18-20, İstanbul’da 16-17, İzmir’de 24-26 derece arasında olacak” dedi.