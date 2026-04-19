Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyarı! Sağanak şiddetli geliyor, günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre; bu hafta yurt genelinde yağışlı bir hava etkili olacak. Yağışların hafta boyunca yurt genelinde aralıklarla etkisini göstereceğini aktaran meteoroloji uzmanı, perşembe günün işaret etti. İşte detaylar...

Yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağışların etkili olması, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde hafta boyunca aralıklı yağışlar görülecek. Özdemirci, hafta başında yağışların özellikle doğu bölgelerde daha etkili olacağını ifade etti.

Yarın Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Özdemirci, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtti.
Salı günü Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, aynı gün kuzeybatıdan yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını ve Marmara genelinde, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Eskişehir, Çankırı ve Kütahya çevrelerinde etkili olacağını söyledi.

"YAĞIŞLAR PERŞEM GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK"

Çarşamba günü yağış alanının genişleyerek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında etkili olacağına dikkat çeken Özdemirci, “Perşembe günü de ülkenin büyük bölümünde yağışların devam etmesi bekleniyor” dedi.

Özdemirci, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin altında olduğunu ve bu durumun hafta boyunca süreceğini kaydetti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul’da yarın parçalı bulutlu hava beklenirken, salı ve çarşamba günleri sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar yükselmesi, çarşamba günü ise 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara’da yarın parçalı bulutlu, salı günü çok bulutlu, çarşamba günü ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Başkentte sıcaklıkların 15-17 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

İzmir’de pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu hava hakim olacak. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında olması öngörülüyor.

ŞehirPazartesiSalıÇarşambaSıcaklık (En Yüksek)
İstanbulParçalı BulutluSağanakSağanak17°C (Hafta Başı), 13°C (Çarşamba)
AnkaraParçalı BulutluÇok BulutluYer Yer Gök Gürültülü Sağanak15-17°C
İzmirParçalı BulutluParçalı BulutluGök Gürültülü Sağanak22-24°C

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji 61 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor! Sel ve su baskınlarına dikkat!
Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı
Meteoroloji sarı alarm vererek 12 ili uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek, ani sellere dikkat!
