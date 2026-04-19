Yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağışların etkili olması, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyarı! Sağanak şiddetli geliyor, günlerce sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağışların etkili olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Hafta başında yağışlar özellikle doğu bölgelerde daha etkili olacak. Yarın Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Salı günü yeni bir yağışlı sistemle birlikte Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri etkilenecek. Çarşamba günü yağışlar Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında görülecek. Perşembe günü de ülkenin büyük bölümünde yağışların devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde hafta boyunca aralıklı yağışlar görülecek. Özdemirci, hafta başında yağışların özellikle doğu bölgelerde daha etkili olacağını ifade etti.

Yarın Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Özdemirci, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtti.

Salı günü Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, aynı gün kuzeybatıdan yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını ve Marmara genelinde, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Eskişehir, Çankırı ve Kütahya çevrelerinde etkili olacağını söyledi.

"YAĞIŞLAR PERŞEM GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK"

Çarşamba günü yağış alanının genişleyerek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında etkili olacağına dikkat çeken Özdemirci, “Perşembe günü de ülkenin büyük bölümünde yağışların devam etmesi bekleniyor” dedi.

Özdemirci, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin altında olduğunu ve bu durumun hafta boyunca süreceğini kaydetti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul’da yarın parçalı bulutlu hava beklenirken, salı ve çarşamba günleri sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar yükselmesi, çarşamba günü ise 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara’da yarın parçalı bulutlu, salı günü çok bulutlu, çarşamba günü ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Başkentte sıcaklıkların 15-17 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

İzmir’de pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu hava hakim olacak. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında olması öngörülüyor.