Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyarı! Sağanak şiddetli geliyor, günlerce sürecek

Yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağışların etkili olması, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde hafta boyunca aralıklı yağışlar görülecek. Özdemirci, hafta başında yağışların özellikle doğu bölgelerde daha etkili olacağını ifade etti.
Yarın Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Özdemirci, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtti.
Salı günü Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, aynı gün kuzeybatıdan yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını ve Marmara genelinde, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Eskişehir, Çankırı ve Kütahya çevrelerinde etkili olacağını söyledi.
Çarşamba günü yağış alanının genişleyerek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında etkili olacağına dikkat çeken Özdemirci, “Perşembe günü de ülkenin büyük bölümünde yağışların devam etmesi bekleniyor” dedi.
Özdemirci, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin altında olduğunu ve bu durumun hafta boyunca süreceğini kaydetti.
İstanbul’da yarın parçalı bulutlu hava beklenirken, salı ve çarşamba günleri sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar yükselmesi, çarşamba günü ise 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Ankara’da yarın parçalı bulutlu, salı günü çok bulutlu, çarşamba günü ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Başkentte sıcaklıkların 15-17 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
İzmir’de pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu hava hakim olacak. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında olması öngörülüyor.
|Şehir
|Pazartesi
|Salı
|Çarşamba
|Sıcaklık (En Yüksek)
|İstanbul
|Parçalı Bulutlu
|Sağanak
|Sağanak
|17°C (Hafta Başı), 13°C (Çarşamba)
|Ankara
|Parçalı Bulutlu
|Çok Bulutlu
|Yer Yer Gök Gürültülü Sağanak
|15-17°C
|İzmir
|Parçalı Bulutlu
|Parçalı Bulutlu
|Gök Gürültülü Sağanak
|22-24°C