Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak yağış Güneydoğu Bölgesi'ni şiddetli vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Güneydoğu Bölgesi için günler öncesinde uyardığı sağanak Siirt başta olmak üzere birçok kentte etkili oldu.
Siirt'te aniden bastıran yağışla birlikte taşan dereler, çevredeki mahalleleri etkisi altına aldı. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde suyun yüksekliği ciddi boyutlara ulaştı.
Sel suları bazı bölgelerde yolu tamamen kapatırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 45 küçükbaş hayvan telef oldu.
Şirvan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Sel suları mahallede büyük hasara yol açtı. Selin etkisiyle bir ev yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Evdekilerin bir süre önce tahliye edilmesi faciayı önledi.
Mardin’in Midyat ilçesinde de etkili olan sağanak yağışının ardından bazı ev ve işyerlerini su bastı. Su basan evlerden birinde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yoğun yağış sonrası 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kalan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken enkazda başka kimsenin olmadığı belirlendi.
Şırnak’ta dün akşamdan beri etkili olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi. Tehlike çanları çalan dere yatağı evlere kadar ulaştı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdürmeye devam eden yağış Gözlüce Mahallesi'nde heyelana neden oldu. Mahalleler arası ulaşımı sağlayan yol adeta ırmağa dönerken yol, toprak ve kayayla kapandı.