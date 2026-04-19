 Baran Aksoy

Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Güneydoğu Bölgesi için günler öncesinden uyarıda bulunduğu sağanak yağış birçok kentte etkisini gösterdi. Sağanak yağıştan en çok etkilenen illerden biri olan Siirt'te meydana gelen sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 13:52

Sağanak yağış Güneydoğu Bölgesi'ni şiddetli vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Güneydoğu Bölgesi için günler öncesinde uyardığı sağanak Siirt başta olmak üzere birçok kentte etkili oldu.

HABERİN ÖZETİ

Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

Güneydoğu Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış, birçok ilde sel ve su baskınlarına neden oldu.
Siirt başta olmak üzere birçok kentte ev ve iş yerleri su altında kaldı, bazı bölgelerde yollar kapandı.
Kurtalan ilçesinde yaklaşık 45 küçükbaş hayvan telef oldu.
Şirvan ilçesinde sel nedeniyle bir ev yıkıldı, ancak evdekilerin tahliye edilmesi faciayı önledi.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir kadın su basan evinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki katlı kerpiç bina çöktü, iki kişi hafif yaralandı.
Şırnak'ta Habur Çayı'nın debisi yükseldi ve dere yatağı evlere kadar ulaştı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde heyelan nedeniyle mahalleler arası ulaşımı sağlayan yol kapandı.
SİİRT

Siirt'te aniden bastıran yağışla birlikte taşan dereler, çevredeki mahalleleri etkisi altına aldı. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde suyun yüksekliği ciddi boyutlara ulaştı.

Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

SEL SULARI YOLU KAPATTI

Sel suları bazı bölgelerde yolu tamamen kapatırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

ONLARCA HAYVAN TELEF OLDU

Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Şirvan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Sel suları mahallede büyük hasara yol açtı. Selin etkisiyle bir ev yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Evdekilerin bir süre önce tahliye edilmesi faciayı önledi.

MARDİN’DE DE EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Mardin’in Midyat ilçesinde de etkili olan sağanak yağışının ardından bazı ev ve işyerlerini su bastı. Su basan evlerden birinde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

GAZİANTEP'TE KERPİÇ BİNA ÇÖKTÜ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yoğun yağış sonrası 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kalan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken enkazda başka kimsenin olmadığı belirlendi.

Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

DERE YATAĞI EVLERE KADAR ULAŞTI

Şırnak’ta dün akşamdan beri etkili olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi. Tehlike çanları çalan dere yatağı evlere kadar ulaştı.

Güneydoğu'yu sağanak vurdu! Sel ve taşkın sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

HATAY'DA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdürmeye devam eden yağış Gözlüce Mahallesi'nde heyelana neden oldu. Mahalleler arası ulaşımı sağlayan yol adeta ırmağa dönerken yol, toprak ve kayayla kapandı.

