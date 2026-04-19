Uşak'taki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pavyon çalışanının maaşı belediyeden

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul merkezli operasyonun Uşak ayağında ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki sis perdesi aralandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/5027 sayılı dosyası kapsamında, Başkan Özkan Yalım’a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı. Savcılık kaynaklarından sızan bilgiler, belediye yönetimindeki usulsüzlüklerin yanı sıra şahsi bilgisayarlarda tutulan "özel arşivi" de açığa çıkardı.
Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla yaptığı incelemeler, dijital materyallerin içeriğini tek tek ortaya koydu. Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde şu dikkat çekici detaylar yer aldı:
Sadece dijital veriler değil, SGK ve muhasebe kayıtları üzerindeki incelemeler de dikkat çekici bir "hayali personel" sistemini ortaya koydu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen verilere göre; Özkan Yalım’a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda yer aldığı belirlendi.
Bu kişilerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği ancak fiilen Yalım’ın şirketlerinde çalıştıkları tespit edildi. Bazı dönemlerde ise aynı personelin hem belediye hem de şirket üzerinden sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı saptandı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet harddiskin arızalı olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmesine karar verildi. Öte yandan, ele geçirilen 3 adet yüksek kapasiteli kamera kayıt cihazının imaj alma ve analiz sürecinin devam ettiği bildirildi. Bu kayıtlardan elde edilecek görüntülerin, rüşvet ve usulsüzlük iddialarını somutlaştırabileceği değerlendiriliyor.