Uşak'taki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pavyon çalışanının maaşı belediyeden

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın işletmelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından tamamlanan başlatılan incelemelerde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bilgisayarlardan çıkan müstehcen içerikler ve belediye bütçesiyle beslenen şahsi şirket kadroları, "yolsuzluk" dosyasını "skandal" boyutuna taşıdı.

Uşak'taki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pavyon çalışanının maaşı belediyeden
İstanbul merkezli operasyonun Uşak ayağında ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki sis perdesi aralandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/5027 sayılı dosyası kapsamında, Başkan Özkan Yalım’a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı. Savcılık kaynaklarından sızan bilgiler, belediye yönetimindeki usulsüzlüklerin yanı sıra şahsi bilgisayarlarda tutulan "özel arşivi" de açığa çıkardı.

HABERİN ÖZETİ

Uşak'taki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pavyon çalışanının maaşı belediyeden

İstanbul merkezli bir operasyonun Uşak ayağında, Başkan Özkan Yalım'a ait işletmelerden elde edilen dijital materyaller ve muhasebe kayıtları, belediye yönetimindeki usulsüzlükleri ve kişisel bilgisayarlarda bulunan müstehcen görselleri ortaya çıkardı.
Başkan Özkan Yalım'a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı.
İşletme bilgisayarlarında 254 adet müstehcen görsel ve bir otel odasında çekildiği değerlendirilen gizli bir çekim tespit edildi.
Özkan Yalım'a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin maaşlarının Uşak Belediyesi'nden ödendiği ve fiilen şirketlerinde çalıştığı belirlendi.
Bazı dönemlerde aynı personelin hem belediye hem de şirket üzerinden sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı saptandı.
Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan arızalı 3 adet harddiskin kriminal incelemeye gönderilmesine karar verildi.
Ele geçirilen 3 adet yüksek kapasiteli kamera kayıt cihazının imaj alma ve analiz süreci devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Uşak'taki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pavyon çalışanının maaşı belediyeden

254 MÜSTEHCEN GÖRSEL VE GİZLİ ÇEKİM

Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla yaptığı incelemeler, dijital materyallerin içeriğini tek tek ortaya koydu. Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde şu dikkat çekici detaylar yer aldı:

  • Holly Stone Bilgisayarı: İşletmede kullanılan HP marka dizüstü bilgisayarda (41 Sıra No’lu materyal), silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi.
  • Otel Odasında Gizli Kayıt: Yalım Garden Otel’in muhasebe bilgisayarından (21.2 Sıra No’lu materyal) çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktalarından birini oluşturdu. İnternetten indirilen içeriklerden farklı olarak, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen; başında havlu bulunan çıplak bir kadının arkadan görüntüsünün "gerçek bir kişiye ait olduğu" rapor edildi.
Uşak'taki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pavyon çalışanının maaşı belediyeden

OTEL-PAVYON İŞLETMECİLİĞİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sadece dijital veriler değil, SGK ve muhasebe kayıtları üzerindeki incelemeler de dikkat çekici bir "hayali personel" sistemini ortaya koydu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen verilere göre; Özkan Yalım’a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda yer aldığı belirlendi.

Bu kişilerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği ancak fiilen Yalım’ın şirketlerinde çalıştıkları tespit edildi. Bazı dönemlerde ise aynı personelin hem belediye hem de şirket üzerinden sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı saptandı.

Uşak'taki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pavyon çalışanının maaşı belediyeden

DİJİTAL MATERYAL İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet harddiskin arızalı olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmesine karar verildi. Öte yandan, ele geçirilen 3 adet yüksek kapasiteli kamera kayıt cihazının imaj alma ve analiz sürecinin devam ettiği bildirildi. Bu kayıtlardan elde edilecek görüntülerin, rüşvet ve usulsüzlük iddialarını somutlaştırabileceği değerlendiriliyor.

