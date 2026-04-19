Ankara'da milyonlarca liralık kamu zararı! Faiziyle talep edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mansur Yavaş ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 11 kişi hakkında soruşturma izni vermişti. Soruşturmanın; Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi’nde hayata geçirilen “Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesine yönelik olduğu öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı ön inceleme raporunda; ihalede yer alan yüksek maliyetli “çelik kiriş” imalatlarının, daha düşük maliyetli prefabrik “betonarme kiriş” imalatına çevrildiği belirlendi.
Yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL tutarında haksız kazanç sağlandığı ve bunun kamu zararına neden olduğu aktarıldı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılan ihalenin yaklaşık maliyetinin 107 milyon 29 bin 460 TL, sözleşme bedelinin ise 106 milyon 415 bin TL olduğu belirtildi.
İhalenin Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. iş ortaklığına verildiği, ancak sürecin kanunun 5. maddesinde yer alan temel ilkelere uygun şekilde yürütülmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Toplamda 37 milyon 40 bin 871 TL + KDV tutarındaki kamu zararının, yüklenici Atagür İş Ortaklığı’ndan faiziyle birlikte tahsil edilmesinin istendiği, zarar karşılanmadığı takdirde sorumlular hakkında tazmin sürecinin başlatılacağı bildirildi.