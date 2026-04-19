İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mansur Yavaş ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 11 kişi hakkında soruşturma izni vermişti. Soruşturmanın; Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi’nde hayata geçirilen “Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesine yönelik olduğu öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Ankara'da milyonlarca liralık kamu zararı! Faiziyle talep edildi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 11 kişi hakkında, Etimesgut'ta yapılan 'Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi' ihalesindeki 40 milyon TL'lik kamu zararı iddiaları üzerine soruşturma izni verdi. Soruşturma, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki 'Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi' ihalesine yönelik. Mülkiye Müfettişliği'nin ön inceleme raporuna göre, ihalede yüksek maliyetli 'çelik kiriş' imalatlarının daha düşük maliyetli 'betonarme kiriş' imalatına çevrildiği belirlendi. Bu durumun yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladığı ve kamu zararına yol açtığı iddia ediliyor. İhale bedeli yaklaşık 107 milyon TL, sözleşme bedeli ise 106 milyon TL civarında. Toplam 37 milyon TL + KDV tutarındaki kamu zararının faiziyle birlikte yükleniciden tahsil edilmesi talep ediliyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı ön inceleme raporunda; ihalede yer alan yüksek maliyetli “çelik kiriş” imalatlarının, daha düşük maliyetli prefabrik “betonarme kiriş” imalatına çevrildiği belirlendi.

40 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI

Yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL tutarında haksız kazanç sağlandığı ve bunun kamu zararına neden olduğu aktarıldı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılan ihalenin yaklaşık maliyetinin 107 milyon 29 bin 460 TL, sözleşme bedelinin ise 106 milyon 415 bin TL olduğu belirtildi.

İhalenin Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. iş ortaklığına verildiği, ancak sürecin kanunun 5. maddesinde yer alan temel ilkelere uygun şekilde yürütülmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

FAİZİYLE BİRLİKTE TALEP EDİLDİ

Toplamda 37 milyon 40 bin 871 TL + KDV tutarındaki kamu zararının, yüklenici Atagür İş Ortaklığı’ndan faiziyle birlikte tahsil edilmesinin istendiği, zarar karşılanmadığı takdirde sorumlular hakkında tazmin sürecinin başlatılacağı bildirildi.