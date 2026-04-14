Mansur Yavaş hakkında ikinci kez soruşturma izni! 2023 seçimleri detayı...

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, belediye imkanlarını 2023 seçimlerinde kendi Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı propagandası için kullandığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Mansur Yavaş hakkında ikinci kez soruşturma izni! 2023 seçimleri detayı...
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık bünyesindeki Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 24 Şubat 2026 tarihinde soruşturma izni verildi.

HABERİN ÖZETİ

Mansur Yavaş hakkında ikinci kez soruşturma izni! 2023 seçimleri detayı...

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye çalışanı hakkında, belediye imkanlarıyla miting yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma izni verdi.
Soruşturma izni, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 24 Şubat 2026 tarihinde verildi.
Soruşturma izni verilen isimler arasında Mansur Yavaş'ın yanı sıra 8 belediye çalışanı bulunuyor.
İddialara göre, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Çankırı ve Karabük'teki mitinglerde belediyeye ait araçlar, yayın cihazları ve personel kullanıldı.
Ayrıca, Karabük'teki mitinglerde vatandaşların belediye araçlarıyla taşındığı ve sahne/ses düzeni için belediye envanterinin kullanıldığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Mansur Yavaş hakkında ikinci kez soruşturma izni! 2023 seçimleri detayı...

Soruşturma izni verilen isimler arasında Yavaş'ın yanı sıra eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan V. Hacı Ali Bozkurt, eski Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili Aziz Murat Seyrek, eski Yol ve Asfalt Şube Müdür Vekili Mustafa Dayanıklı, Teknik ve Prodüksiyon Şefi Kurtuluş Bakır, Eski Makine İşletme Şefi Burhan Poshoroğlu, eski Vardiya Sevk İdare Şefi Mehmet Ali Bozkurt, eski Başşoför Cengiz Türkoğlu, Elektronik Teknikeri Osman Cem Taşbaş da bulunuyor.

'BELEDİYE İMKANLARIYLA MİTİNG' İDDİASI

Sabah gazetesinin haberine göre; soruşturma kapsamında Yavaş'ın 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki kampanyasında belediye imkânlarıyla yapılan faaliyetler sıralandı.

Buna göre; Çankırı'daki mitingde belediyeye ait araç ve yayın cihazları ile belediye personelinin kullanıldığı belirtildi. Ayrıca 9 Mayıs 2023'teki Karabük mitinginde de vatandaşların belediye araçlarıyla taşındığı öne sürüldü.

Aynı yerde 11 Mayıs'ta yapılan mitingde ise sahne ve ses düzeni için ABB envanterinin kullanıldığı, kurulumun da belediye personeli tarafından yapıldığı bilgilerine yer verildi.

