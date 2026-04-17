Eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'den istifa etti: Helallik almam da vermem de

Muğla Fethiye'de 20 yıl belediye başkanlığı yapan Behçet Saatcı, İYİ Parti'den istifa etti. İstifa açıklamasında "Ankara'da koltuğu olmayanın itibarı olmazmış" ifadelerini kullanan Saatcı "Helallik de almam, helallik de vermem" sözleriyle de serzenişte bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 19:20

Fethiye'de 1999 yılında MHP'den Belediye Başkanı olarak seçilen ve 2019 yılına kadar başkanlık görevini yürüten Behçet Saatcı, 2019'da katıldığı İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'den istifa etti: Helallik almam da vermem de

1999-2019 yılları arasında MHP'den Fethiye Belediye Başkanı olarak görev yapan Behçet Saatcı, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Behçet Saatcı, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Fethiye Belediye Başkan aday adayı olmuştu.
Saatcı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda eleştirel ifadeler kullandı.
Paylaşımında, "Gidenlere kabahat buluyorsunuz, Kendinizde hiç mi günah yok?" ifadesini kullandı.
Büyük umutlarla kurulan İYİ Parti'deki macerasının sona erdiğini belirten Saatcı, "Helallik de almam, helallik de vermem" dedi.
"GİDENLERE KABAHAT BULUYORSUNUZ"

Son yerel seçimlerde İYİ Parti'den Fethiye Belediye Başkan aday adayı da olan 69 yaşındaki geçmiş dönem Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı eleştirel ifadeler dikkat çekti.

Saatcı, paylaşımında ‘’Gidenlere kabahat buluyorsunuz, kendinizde hiç mi günah yok? Sözü veren er olmayınca, hele bir de vefa olmayınca, neylersin kalıp orada. Doğrudur, Ankara'da koltuğu olmayanın itibarı olmazmış. Büyük umutlarla kurulan her safhasında katkımız olan İYİ Parti maceramız buraya kadarmış. Helallik de almam, helallik de vermem’’ ifadelerini kullandı.

