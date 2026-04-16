MHP Kars İl Teşkilatı feshedildi. İl Başkanlığı görevine Ali Okyay getirildi. Bu aynı gün içinde feshedilen üçüncü il teşkilatı olmuş oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde bugün iki ilde daha benzer süreçler yaşandı. İlk önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla Kütahya İl Teşkilatı feshedilirken, boşalan il başkanlığı koltuğuna Mehmet Ali Türker getirildi.

İlerleyen saatlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Eskişehir İl Teşkilatı’nın feshedilerek, Ayhan Sezer’in il başkanlığına atandığını duyurdu.

Son olarak da MHP Kars İl Teşkilatı'nın feshedildiği duyuruldu. İl Başkanlığı görevine Ali Okyay getirildi.

MHP'de daha önce İstanbul teşkilatı da benzer şekilde feshedilmişti.