MHP lideri Devlet Bahçeli'den okul saldırılarına sert tepki: 'Sosyal medyanın emzirdiği yapay bir iklimde büyüyorlar'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yaşanan elim hadiselerin sadece "fail" üzerinden okunmasının eksik kalacağını belirten Bahçeli, dijitalleşmenin kontrolsüz gücü ve sosyal medyanın oluşturduğu yapay iklimin genç zihinlerde büyük tahribat oluşturduğunu vurguladı. Olayların çok boyutlu bir bakış açısıyla incelenmesi gerektiğini ifade eden MHP lideri, sürecin siyasi istismardan uzak tutulması çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı , Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, olayların arka planının çok yönlü bakış açısı ile ele alınması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları üzerine yaptığı açıklamada, olayların arka planının çok yönlü ele alınması gerektiğini belirtti.
Bahçeli, kontrolsüz sosyal medya kullanımı, akran zorbalığı ve sanallaşan gerçeklik algısının toplumsal bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Meselelerin sadece failler üzerinden değil, çocukları bu tür eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme, değer erozyonu ve kontrolsüz etki alanları üzerinden sorgulanması gerektiğini vurguladı.
Yetkili makamların süreci sükûnet ve devlet ciddiyetiyle yürütmesi gerektiğini belirten Bahçeli, olaylar tam aydınlatılmadan yapılacak siyasi yorumların hakikati örteceğini söyledi.
Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu ve benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması dileğini belirtti.
Okul baskınlarını değerlendiren Devlet Bahçeli; kontrolsüz kullanımı, ve sanallaşan gerçeklik algısının toplumsal bir tehdide dönüştüğünü belirterek, "Mesele sadece fail değil, çocuklarımızı karanlığa iten dijital iklimdir" dedi.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bahçeli, söz konusu hadiselerin sığ ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini belirterek, "Bu vahim gelişmelerin tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması zaruri bir mecburiyettir" ifadelerini kullandı.

"DİJİTALLEŞME VE SOSYAL MEDYA ÇOCUKLARI ETKİLİYOR"

Dijitalleşmenin kontrolsüz yaygınlığına dikkat çeken Bahçeli, "Sosyal medya mecralarının denetimsiz etkisi ve giderek derinleşen akran zorbalığı, maalesef çocuklarımızın ruh dünyasında telafisi güç tahribatlar meydana getirmektedir" dedi. Çocukların yapay bir dijital iklim içinde büyüdüğünü ifade eden Bahçeli, "Bir kaydırma hareketiyle sevinçten öfkeye, merhametten şiddete savrulan hızlı duygu geçişleri, gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır" dedi.

"MESELE YALNIZCA FAİL ÜZERİNDEN OKUNMAMALI"

Bahçeli, olayların yalnızca fail üzerinden değerlendirilmesinin eksik olacağını belirterek, "Asıl sorgulanması gereken, çocuklarımızı böylesi karanlık eylemlere iten sosyal çevre, , değer erozyonu ve kontrolsüz etki alanlarıdır" ifadelerine yer verdi.

"SÜREÇ TAMAMLANMADAN SİYASİ YORUM YAPILMAMALI"

Yetkili makamların süreci sükûnet ve devlet ciddiyetiyle yürütmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması beklenmeden yapılacak siyasi yorumlar, hakikatin üzerini örtmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, açıklamasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileterek, "Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden yavrularımıza ve fedakâr öğretmen kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. Her iki olayda yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunan Bahçeli, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
20 bin cihazı ele geçiren 108 zararlı eklenti tespit edildi
63 kiloyla başladığı yarışmayı 70 kiloyla bitirdi! Antalya'da iştah açan yarışma
Ankara’da gençler birbirine girdi! Tartıştığı yaşıtını darp eden çocuk kamerada
