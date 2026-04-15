Antalya’da özel bir işletme tarafından 7 yıldır düzenlenen çöp şiş yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 2 milyon 400 bin TL’lik ödül için yarışmacılardan 80 dakika içinde 600 adet çöp şiş yemesi istendi. Yarışmaya büyük bir hızla başlayan Mustafa Hamkar, yarışmayı kazanamasa da baskülde çıkan 7 kiloluk fark ile dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 63 kiloyla başladığı yarışmayı 70 kiloyla bitirdi! Antalya'da iştah açan yarışma Antalya'da 7 yıldır düzenlenen ve bu yıl 2 milyon 400 bin TL ödüllü çöp şiş yeme yarışmasında, 33 yaşındaki Mustafa Hamkar 7 kilo alarak ve yarışmadan çekilerek dikkat çekti. Yarışmada amaç, 80 dakika içinde 600 adet çöp şiş tüketmek ve büyük ödül olan 2 milyon 400 bin TL'yi kazanmak. Alternatif ödül olarak, 75 dakika içinde 550 adet çöp şiş yiyen yarışmacılar sıfır kilometre otomobil ve sıfır iPhone kazanıyor. İstanbul'dan gelen yarışmacı Mustafa Hamkar, 70 dakika süren mücadelede 500 adet çöp şiş tükettikten sonra mide bulantısı nedeniyle yarışmadan çekildi. Yarışma öncesi 63 kg olan Mustafa Hamkar, yarışma sonrası 70 kg olarak tartıldı. Yarışmayı düzenleyen özel işletme, 7 yılda toplam 32 milyon TL ödül dağıttı ve bugüne kadar 2 milyon 400 bin TL'lik ödülü kazanan olmadı.

BÜYÜK ÖDÜL 2 MİLYON 400 BİN TL

2 milyon 400 bin TL'lik büyük ödülü bulunan yarışmada katılımcıların, 80 dakika içerisinde tam 600 adet çöp şiş tüketmesi gerekiyor. Bunu başarıyla tamamlayan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor. Bunun yanı sıra yarışmada ikinci büyük hedef de dikkat çekiyor. 75 dakika içerisinde 550 adet çöp şiş tüketebilen yarışmacılar ise 1 adet sıfır kilometre otomobil ve sıfır iPhone kazanma hakkı elde ediyor.

HIZLI BAŞLADI YARIM SAAT KALA TEMPOSU DÜŞTÜ

Yarışmaya katılmak için İstanbul'dan gelen, aslen Afganistan uyruklu Türk vatandaşı 33 yaşındaki Mustafa Hamkar, performansıyla günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 70 dakika süren mücadelede toplam 500 adet çöp şiş, 1 içecek, 1 salata ve lavaşı tüketmeye çalışan Hamkar, yarışmaya oldukça hızlı başladı. Ancak yarışmanın son 30 dakikasına girildiğinde zor anlar yaşamaya başlayan Hamkar'ın temposu düştü. Mide bulantısı yaşayan yarışmacı, bitime 40 çöp şiş kala yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

Ayrıca yarışmadan önce tartılarak gelen yarışmacı Mustafa Hamkar 63 kilogram olduğunu yarışma bittikten sonra ise 70 kilogram tartıldığı görüldü.

“BİR DAHAKİ SEFERE DAHA ÇOK HAZIRLIKLI GELECEĞİM''

Yarışmaya çok hızlı başladığını ancak başaramadığını söyleyen yarışmacı Mustafa Hamkar ‘'Buraya gelmek çok iyiydi. Eti çok seviyorum Bizim o taraflar eti çok seviyor. Etsiz günümüz yok. Çok hızlı gittim. Kazanmaya gelmiştim, tatil için geldim, kazandığım parayla bir hafta da tatilimi uzatmak istemiştim. Maalesef olmadı. Nasip değilmiş, daha sonra bir defa daha hakkımı deneyeceğim. Bir dahaki sefere daha çok hazırlıklı geleceğim'' dedi.

7 YILDA 32 MİLYON TL ÖDÜL VERDİLER

7 yıl boyunca düzenlenen yarışmada toplam 32 milyon TL verdiklerini söyleyen Emin Demir “Yarışmaya katılmak isteyen kişilerin büyük bir kısmı araba ve 2 milyon 400 bin TL için yarışmak istiyorlar. 7 yıldır yapıyorum. 322 kişiye ödül verdim. Ama 2 milyon 400 bin TL alan yarışmacı olmadı. Bugüne kadar 21 kişiye 700 bin TL verdik. Toplamda 7 yılda yarışmacılara 32 milyon TL para verdik” ifadeleri kullandı.