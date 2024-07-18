Bu da Adana usulü çöp şiş katmer! Yok satıyor

18 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:11

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Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet katmere, Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Bu da tatlıcıların katmeri çeşitli şekillerde sunma fikirlerini ortaya çıkarıyor.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik de geleneksel katmeri çeşitlendirmek için katmeri çöp şiş şeklinde yaptı ve ‘çöp şiş katmer' ismini verdi.

ÇÖP ŞİŞ KATMER YOK SATIYOR

Üzerini çikolata ile kaplayıp dondurma ile servis etmeye başladı. Gelen müşterilerin tadına hayran kaldığı çöp şiş katmer ismiyle de dikkat çekerken şuan da yok satıyor.

Zeynep Geyik, katmeri çeşitlendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Yeni ürünümüzün adı çöp şiş katmer. Katmeri açıyoruz simit şekline getirip çöp şişe takıp fırına veriyoruz. Ve sonrasında çikolataya bandırıp o şekilde servis ediyoruz. Müşterilerimiz çok beğendi birkaç gün oldu bu ürünü çıkaralı ama yoğun talep var.

TESCİL BAŞVURUSU YAPMAYA HAZIRLANIYORLAR

Yeni ürünler çıkarmaya çalışıyoruz katmeri nasıl geliştirebiliriz derken Adana'da en çok et yeniyor çöp şiş kuşbaşı derken dedik ki biz bunu çöp şişe takalım üzerine de çikolatayla kaplayalım dedik. Bu şekilde de tuttu beğenildi.

Güzel hafif bir tatlı önümüzdeki günlerde de bu ürünümüze tescil için başvurumuzu yapacağız. Adanalı olunca ne etten ne tatlıdan vazgeçebiliyoruz. O yüzden ürünümüzün adını çöp şiş katmer koyduk" dedi.

Çöp şiş katmer yiyen müşterilerden Fatma Koşcağız ise "Hafif ve lezzetli bir tatlı çok beğendim güzel tadı. Çöp şiş diye duyunca ismini Adana'da olduğumuz için aklıma et geldi tabi ama tatlıya uyarlamaları çok güzel olmuş" diye konuştu.