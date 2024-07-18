Fiyatını duyan akın etti, metrelerce sıra oldu! 100 gramı 100 lira

18 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:51

Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan bir restoran 100 yılına özel indirim yaptı. İşletme, 100 gram et döneri 100 liradan satacağını duyurunca adeta izdiham oluştu. 9.00-03.00 saatleri arasında gerçekleşen indirimde işletme önünde metrelerce sıra oluştu.

Kuyruğun saatlerce sürdüğü gecede tam 500 kilograma yakın döner tüketildi.

"MÜŞTERİLERİMİZDEN ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK"

Vatandaşın yoğun ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten İşletmeci Halil İbrahim Demirtaş, 2019 yılından beri şehirde faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Güzel bir kampanya düzenledik. Beşinci yılımıza özel 100 gramı 100 TL olarak bir kampanya yaptık. Biz hem işletme olarak hem de firma olarak çeşitli kampanyalar düzenlemekteyiz. Trabzon'a gece dönerini ilk biz getirdik. Gece döneri fikrini hayata geçirdiğimiz süreç boyunca müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Biz de bu olumlu geri dönüşleri değerlendirerek bu kampanya ile beraber beşinci yılımızı taçlandırmak istedik. Döner ustamız Trabzon'un en iyi döner ustalarından bir tanesi ki biz kendisine 'Dönerci Celal Baba' diyoruz. Onun oluşturmuş olduğu yaprak et döneri tüm Trabzonumuz ile buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Zaten buradaki kalabalık da dönerimizin ne kadar lezzetli olduğunun bir göstergesidir" dedi.

"KESMEYE BAŞLADIĞIMIZDA 400 KİLOYDU"

Vatandaşın göstermiş olduğu ilgiye teşekkür eden döner ustası Celal Şen ise "Ben dönerci Celal Baba. Bu benim 45 yıllık mesleğim. İnsanların talepleri olduğu sürece biz onların taleplerine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Kesmeye başladığımızda 400 kiloydu, 3'te birini sattık, kesmeye devam ediyoruz. Kalabalık bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Ürünümüzün kalitesi belli, sağ olsunlar vatandaşlarımız bizi tercih ediyor. Biz de mutluyuz onlarla beraber" diye konuştu.

İlk defa restorana geldiğini belirten Fatmanur Altıntaş ise "Kampanyayı duyduk, geldik. Çok memnun kaldık, daha sonra tekrar geleceğiz. Döner çok güzel ve çok lezzetli. Trabzon'da böyle bir döner yiyemezsiniz başka bir yerde. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Kampanya olmasa da geliriz" şeklinde konuştu. Tavsiye üzerine ilk defa geldiğini söyleyen Semra Yazıcı, "Tesadüfen bir sürü de döner aldım. Daha önce böyle bir fiyat hiç görmemiştim. Zaten her yerde 200-250 TL'nin üzerinde fiyatlar. Bu kalite bu fiyat çok güzel. Böyle bir döner hiç yememiştim, çok güzel, tavsiye ediyorum herkese" ifadesini kullandı.

"SIRA ÇOK UZUN OLDUĞU İÇİN GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNDÜK"

Sırada bekleyen vatandaşlardan Ahmet Sezgin Gülay kampanyanın reklamını sosyal medyadan gördüğünü dile getirerek, "Aslında bu ortamı görmek için geldik. Döner biraz işin bahanesi oldu. Ortam çok güzel ve eğlenceli, ikramlar oluyor. Sıra çok uzun olduğu için geri dönmeyi düşündük, sonra biraz daha bekleyelim dedik. Biraz ilerledik döner almamıza az kaldı" dedi.

Sırası kendisine geldikten sonra dönerini alıp yiyen Gülay daha sonra tadının çok güzel olduğunu ifade ederek "Gece döneri konseptini bu kampanya sayesinde görme fırsatımız oldu. Trabzon bu trendleri daha öncesinde geç yakalıyordu. Böyle yerler yoktu. O yüzden bizim için güzel bir alternatif oldu. Böyle şeylerin devamlı olmasını isterim. Bu fiyat için bu sırada kalmaya kesinlikle değer, zaten dışardaki yemek fiyatlarını düşündüğümüzde bu fiyat gayet makul" dedi.