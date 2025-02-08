İzlerken doyacaksınız! Çöp şiş yarışmasında yeni rekor

Denizli'de düzenlenen çöp şiş yeme yarışmasında genç yarışmacı 360 çöp şiş yiyerek 300 bin lira değerinde ödülün sahibi oldu. Yarışma sosyal medyada büyük ilgi gördü ve yeni bir rekor kırıldı. Yemeği ve yemek yarışmalarına katılmayı sevdiğini ifade eden yarışmacı Yusuf Kaplan ise "Süre yetmedi çöp şişin bir tanesini son dakikada yiyebildim. Biraz daha süre olsa 400 tane çöp şişi tamamlayıp, en büyük ödül olan 700 bin TL'yi kazanabilirdim" dedi.

