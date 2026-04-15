Socket Tehdit Araştırma Ekibi'nin paylaştığı raporda, Chrome Web Mağazası'nda gizlenen veri hırsızlığı ağı deşifre edildi. Paylaşılan bilgilere göre, ortak komuta ve kontrol (C2) altyapısı üzerinden yönetilen 108 farklı Google Chrome eklentisi kullanıcıların kişisel verilerini çalıyor. Bunların şu ana kadar yaklaşık 20 bin farklı bilgisayarda çalıştığı belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 20 bin cihazı ele geçiren 108 zararlı eklenti tespit edildi Socket Tehdit Araştırma Ekibi'nin raporuna göre, Chrome Web Mağazası'nda gizlenen ve ortak komuta ve kontrol altyapısı üzerinden yönetilen 108 farklı Google Chrome eklentisi, yaklaşık 20 bin bilgisayarda kullanıcıların kişisel verilerini çalıyor. Zararlı eklentiler, Yana Project, GameGen, SideGames, Rodeo Games ve InterAlt olmak üzere beş farklı yayıncı kimliğiyle sunuluyor. Bu eklentiler kimlik bilgilerini, tarayıcı geçmişini ve hesap verilerini kötü niyetli sunuculara aktarıyor. 54 eklenti Google hesap bilgilerini, 45 eklenti ise tarayıcı açıldığında rastgele sayfalar yükleyen bir arka kapıyı barındırıyor. Bazı eklentiler izinsiz reklam gösterimi yapıyor, zararlı içerik kodları enjekte ediyor, Telegram Web oturumlarını dışa aktarıyor veya metin isteklerini kötü niyetli sunucular üzerinden geçiriyor. Güvenlik uzmanları, mağazadan silinmeleri için Chrome Web Mağazası ekibine ve Google Güvenli Tarama yetkililerine bildirimde bulundu.

ZARARLI EKLENTİLER BEŞ FARKLI YAYINCI ALTINDA TOPLANIYOR

Görünürde tamamen yasal ve işlevsel olan eklentiler, Yana Project, GameGen, SideGames, Rodeo Games ve InterAlt olmak üzere beş farklı yayıncı kimliğiyle kullanıcılara sunuluyor. İndirilen yazılımlar arka planda gizlice çalışarak kimlik bilgilerini, tarayıcı geçmişini ve hesap verilerini kötü niyetli hackerların sunucularına aktarıyor.

Üstelik raporun yayınlandığı esnada eklentilerin tümü mağazada hâlâ aktifti. Güvenlik uzmanları, tehlikeli yazılımların platformdan silinmesi için Chrome Web Mağazası ekibi ve Google Güvenli Tarama yetkililerine acil durum bildiriminde bulundu.

HANGİ VERİLER ÇALINIYOR?

Tehditlerin ardında oldukça zekice bir kurgu yatıyor. Kullanıcılar bir Telegram kenar çubuğu uygulaması, Keno oyunu, YouTube veya TikTok geliştiricisi indirdiğinde uygulamalar vadedilen tüm işlevleri sorunsuz biçimde yerine getiriyor. Çalışan sistemlerin arkasına gizlenen zararlı kodlar ise cihazları açık hedef haline getiriyor.

Geniş çaplı saldırı kampanyasının hedefleri ve yol açtığı hasarlar raporda detaylandırılıyor: