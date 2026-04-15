20 bin cihazı ele geçiren 108 zararlı eklenti tespit edildi

Socket Tehdit Araştırma Ekibi'nin paylaştığı raporda, Chrome Web Mağazası'nda gizlenen veri hırsızlığı ağı deşifre edildi. Paylaşılan bilgilere göre, ortak komuta ve kontrol (C2) altyapısı üzerinden yönetilen 108 farklı Google Chrome eklentisi kullanıcıların kişisel verilerini çalıyor. Bunların şu ana kadar yaklaşık 20 bin farklı bilgisayarda çalıştığı belirlendi.
Görünürde tamamen yasal ve işlevsel olan eklentiler, Yana Project, GameGen, SideGames, Rodeo Games ve InterAlt olmak üzere beş farklı yayıncı kimliğiyle kullanıcılara sunuluyor. İndirilen yazılımlar arka planda gizlice çalışarak kimlik bilgilerini, tarayıcı geçmişini ve hesap verilerini kötü niyetli hackerların sunucularına aktarıyor.
Üstelik raporun yayınlandığı esnada eklentilerin tümü mağazada hâlâ aktifti. Güvenlik uzmanları, tehlikeli yazılımların platformdan silinmesi için Chrome Web Mağazası ekibi ve Google Güvenli Tarama yetkililerine acil durum bildiriminde bulundu.
Tehditlerin ardında oldukça zekice bir kurgu yatıyor. Kullanıcılar bir Telegram kenar çubuğu uygulaması, Keno oyunu, YouTube veya TikTok geliştiricisi indirdiğinde uygulamalar vadedilen tüm işlevleri sorunsuz biçimde yerine getiriyor. Çalışan sistemlerin arkasına gizlenen zararlı kodlar ise cihazları açık hedef haline getiriyor.
Geniş çaplı saldırı kampanyasının hedefleri ve yol açtığı hasarlar raporda detaylandırılıyor:
|Kategori
|Sayı
|Açıklama
|Eklenti
|54
|OAuth2 bağlantısı üzerinden Google hesap bilgilerini ele geçiriyor.
|Eklenti
|45
|Tarayıcı açıldığında rastgele sayfalar yükleyen evrensel bir arka kapı içeriyor.
|Eklenti
|2
|YouTube'un güvenlik önlemlerini aşarak izinsiz reklam gösterimi yapıyor.
|Eklenti
|1
|TikTok'un güvenlik önlemlerini aşarak izinsiz reklam gösterimi yapıyor.
|Araç
|2
|Ziyaret edilen tüm web sayfalarına zararlı içerik kodları enjekte ediyor.
|Uygulama
|1
|Her 15 saniyede bir Telegram Web oturumlarını dışa aktarıyor.
|Uygulama
|1
|Aynı amaçlı olup aktif edilmeyi bekliyor.
|Eklenti
|1
|Çeviri eklentisi, kullanıcının girdiği tüm metin isteklerini doğrudan kötü niyetli sunucular üzerinden geçiriyor.