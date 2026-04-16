Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi! Yönetimde bayrak değişimi: Mehmet Ali Türker yeni başkan olarak atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla Kütahya İl Teşkilatı feshedilirken, boşalan il başkanlığı koltuğuna Mehmet Ali Türker getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi! Yönetimde bayrak değişimi: Mehmet Ali Türker yeni başkan olarak atandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 13:04

Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Kütahya özelinde kritik bir karar alındı. Parti tüzüğünün ilgili maddelerinden alınan yetkiyle, mevcut il teşkilatı yönetiminin görevine son verilerek yeni bir yapılandırma sürecine girildi. Konuya ilişkin resmi duyuru, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi! Yönetimde bayrak değişimi: Mehmet Ali Türker yeni başkan olarak atandı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Teşkilatı kapatılarak yerine yeni bir il başkanı atandı.
MHP Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğünün 52., 54. ve 34. maddeleri uyarınca feshedildi.
Fesih yetkisi çerçevesinde MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atandı.
Atama ve fesih kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından duyuruldu.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

TÜZÜK GEREĞİ FESİH KARARI ALINDI

Yapılan açıklamada, fesih işleminin ve yeni atamanın parti içi disiplin ve teşkilat hiyerarşisi doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı. MHP tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetki sınırları içerisinde hareket edildiğini belirten Genel Merkez, 34. madde uyarınca Kütahya İl Teşkilatı’nın kapatıldığını bildirdi.

YENİ BAŞKAN MEHMET ALİ TÜRKER OLDU

Fesih kararının hemen ardından vakit kaybetmeksizin yeni bir görevlendirme yapıldı. Aynı yetki çerçevesinde, MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/E_SemihYalcin/status/2044713859408121856?s=20

ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.