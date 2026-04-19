İstanbul Ataşehir’de imar ve ruhsat işlemlerini “rüşvet” ağına dönüştürdüğü öne sürülen organize yapıya yönelik soruşturma yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bodrum koylarındaki lüks yatlarda partiler ile ruhsat onayları arasındaki “manidar” zamanlama dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, rüşvet pazarlığının iki ayrı aşamada toplam 13,5 milyon dolar üzerinden yürütüldüğü belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ataşehir'de 13,5 milyon dolarlık rüşvet çarkı! Yat partisinden skandal tapelere İstanbul Ataşehir'de imar ve ruhsat işlemlerini rüşvet ağına dönüştürdüğü öne sürülen organize yapıya yönelik soruşturmada, lüks yat partileri ile ruhsat onayları arasındaki zamanlama ve 13,5 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı detayları ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı H.Ö., belediyedeki yapının adli soruşturma endişesiyle rüşvet taleplerini artırdığını ve iskân ruhsatı için baskı gördüğünü iddia etti. Yapılan incelemelerde, rüşvet pazarlığının iki aşamada toplam 13,5 milyon dolar üzerinden yürütüldüğü belirlendi. Teknik takip kayıtlarına göre, iş insanı H.Ö. ile avukatı arasındaki diyalogda 6,5 milyon dolarlık ödemenin yapıldığına dair konuşmalar yer aldı. Temmuz 2024'te Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın Bodrum'daki yatta ağırlanmasının ardından aynı yılın Aralık ayında yapı tadilat ruhsatı onaylandı. Temmuz 2025'te Başkan Yardımcısı Yıldız ve Cengiz Gündoğan'ın müteahhidin lüks yatında ağırlanmasının ardından Ağustos 2025'te iskân ruhsatı hızla onaylandı ve 7 milyon dolarlık yeni bir pazarlık süreci başladı. Soruşturma kapsamında, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlığı sürüyor.

"NE KOPARIRSAK KAR"

Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı H.Ö., İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından belediyedeki yapının adli soruşturma endişesiyle rüşvet taleplerini artırdığını öne sürüldü. Görevlilerin “Parti bize sahip çıkmıyor, yakalanmadan ne koparırsak kar” anlayışıyla hareket ettiğini öne süren müteahhit, iskân ruhsatını alabilmek için toplamda 13,5 milyon doları bulan baskıya boyun eğdiğini savundu.

H.Ö.'nün ifadesinde, “İBB operasyonundan sonra kimse imza atmak istemedi... Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. ‘Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kâr’ anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

ÖDENEN 6,5 MİLYON DOLAR KAYITLARA YANSIDI

Teknik takip birimlerince kayda alınan telefon görüşmeleri, rüşvet zincirinin ödenmiş kısmını ortaya koydu. “BTK.F.01.TK.5710683208” numarasıyla dosyaya giren kayıtta, iş insanı H.Ö. ile avukatı arasındaki diyaloglar dikkat çekti:

• M.K. (Avukat): “Ne kadar aldılar senden?”

• H.Ö. (İş İnsanı): “İki yüz atmış beş net rakam... Altı buçuk milyon dolar.”

• H.Ö. (İş İnsanı): “Fena yani, resmen parçalandım!”

YAT AĞIRLAMALARI SONRASI RUHSAT ONAYLARI

Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise “ağırlamalar” ile “onaylar” arasındaki takvim oldu. 6,5 milyon doların ödenmesi ve ardından gelen 7 milyon dolarlık yeni talep süreci şu şekilde ilerledi:

Temmuz 2024: Müteahhit H.Ö., “Yapı Tadilat Ruhsatı” öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ı Bodrum’daki yatında ağırladı.

Aralık 2024: Bodrum’daki görüşmelerin ardından, 6,5 milyon dolarlık ödemenin yapılması sonrası 16 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde projenin yapı tadilat ruhsatı onaylandı.

Temmuz 2025: İskân ruhsatı sürecinde bu kez Başkan Yardımcısı Yıldız ile birlikte Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in “sağ kolu” olarak anılan Cengiz Gündoğan, 11-15 Temmuz tarihleri arasında yine müteahhidin lüks yatında ağırlandı.

Ağustos 2025: İkinci yat buluşmasından yaklaşık bir ay sonra, 26 Ağustos 2025’te iskân ruhsatı hızla onaylandı. İkinci blok iskânı için ise 7 milyon dolarlık yeni bir rüşvet pazarlığı sürecine girildi.



7 MİLYON DOLARLIK YENİ PAZARLIK

Soruşturma dosyasına “BTK.F.01.TK.5807870614” sıra numarasıyla giren ve 29 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen görüşmede, inşaat firmasının muhasebecisi ile mühendisi arasındaki şu diyaloglar ikinci blok için istenen devasa rakamı ortaya koydu:

E.C. (Muhasebeci): "Günün bombasını duydun mu? İskan için 7 milyon dolar istiyorlarmış!"

E.E. (Mühendis): "Ne için istiyorlarmış? E binayı onların üzerine yapalım o zaman... 2-3 milyon dersin bir yere bağlarsın da 7 milyon dolar nedir?"

E.C. (Muhasebeci): "Yediden başlayıp bire-ikiye razı edecekler. Pazarlık için yapıyorlar. Ben bu heriflere 'operasyon siyasi' diye kızıyordum ama bunlar harbiden hak ediyorlar bazen."

SORUŞTURMANIN RADARINDA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; lüks yatta ağırlanma tarihleri, ödenen 6,5 milyon dolar ve pazarlığı süren 7 milyon dolarlık ek rüşvet talebi ile yapı tadilatı-iskân onayı arasındaki bağlantıyı merceğine almış durumda. Tape kayıtları, otel dökümleri ve teknik takip verileriyle desteklenen dosyada, "rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlığı titizlikle sürüyor. Kamu gücünü müteahhit yatlarında şahsi menfaat için kullananların, yargı önünde vereceği hesap merakla bekleniyor.