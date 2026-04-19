Ataşehir'de 13,5 milyon dolarlık rüşvet çarkı! Yat partisinden skandal tapelere

İstanbul Ataşehir’de imar ve ruhsat işlemlerini “rüşvet” ağına dönüştürdüğü öne sürülen organize yapıya yönelik soruşturma yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bodrum koylarındaki lüks yatlarda partiler ile ruhsat onayları arasındaki “manidar” zamanlama dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, rüşvet pazarlığının iki ayrı aşamada toplam 13,5 milyon dolar üzerinden yürütüldüğü belirlendi.
Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı H.Ö., İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından belediyedeki yapının adli soruşturma endişesiyle rüşvet taleplerini artırdığını öne sürüldü. Görevlilerin “Parti bize sahip çıkmıyor, yakalanmadan ne koparırsak kar” anlayışıyla hareket ettiğini öne süren müteahhit, iskân ruhsatını alabilmek için toplamda 13,5 milyon doları bulan baskıya boyun eğdiğini savundu.
H.Ö.'nün ifadesinde, “İBB operasyonundan sonra kimse imza atmak istemedi... Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. ‘Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kâr’ anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.
Teknik takip birimlerince kayda alınan telefon görüşmeleri, rüşvet zincirinin ödenmiş kısmını ortaya koydu. “BTK.F.01.TK.5710683208” numarasıyla dosyaya giren kayıtta, iş insanı H.Ö. ile avukatı arasındaki diyaloglar dikkat çekti:
• M.K. (Avukat): “Ne kadar aldılar senden?”
• H.Ö. (İş İnsanı): “İki yüz atmış beş net rakam... Altı buçuk milyon dolar.”
• H.Ö. (İş İnsanı): “Fena yani, resmen parçalandım!”
Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise “ağırlamalar” ile “onaylar” arasındaki takvim oldu. 6,5 milyon doların ödenmesi ve ardından gelen 7 milyon dolarlık yeni talep süreci şu şekilde ilerledi:
Soruşturma dosyasına “BTK.F.01.TK.5807870614” sıra numarasıyla giren ve 29 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen görüşmede, inşaat firmasının muhasebecisi ile mühendisi arasındaki şu diyaloglar ikinci blok için istenen devasa rakamı ortaya koydu:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; lüks yatta ağırlanma tarihleri, ödenen 6,5 milyon dolar ve pazarlığı süren 7 milyon dolarlık ek rüşvet talebi ile yapı tadilatı-iskân onayı arasındaki bağlantıyı merceğine almış durumda. Tape kayıtları, otel dökümleri ve teknik takip verileriyle desteklenen dosyada, "rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlığı titizlikle sürüyor. Kamu gücünü müteahhit yatlarında şahsi menfaat için kullananların, yargı önünde vereceği hesap merakla bekleniyor.