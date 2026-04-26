Son dönemde ülkemizde ve yakın coğrafyamızda görülen yoğun yağışlar, sosyal medyada “iklim müdahalesi” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Peki, gerçekten insanlık gökyüzüne hükmedebilir mi? Ya da bir ülke başka bir ülkenin yağışını kontrol edebilir mi? Bilimsel veriler bu sorulara oldukça net cevaplar veriyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İklim silahı mı, doğal süreç mi? Prof. Dr. Hüseyin Toros komplo teorilerine noktayı koydu! Son dönemde yaşanan yoğun yağışların ardından ortaya çıkan 'iklim müdahalesi' iddialarının aksine, günümüz teknolojisiyle insanlığın gökyüzünü veya bir ülkenin yağışını kontrol etmesi mümkün değildir. Bulut tohumlama, yağışı en fazla %5-15 oranında artırabilen, yerel ve kısa süreli bir yöntem olup iklimi değiştiremez. Atmosferik sistemler çok büyük ölçekli ve hareketli olduğundan, bir ülkenin başka bir ülkenin yağışını engellemesi veya yönlendirmesi günümüz teknolojisiyle imkansızdır. Türkiye'deki son dönem yağış artışları, Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri, alçak basınç sistemleri ve atmosferik kararsızlık gibi doğal meteorolojik süreçlerle açıklanmaktadır. Küresel iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde artış gözlemlenmektedir. 'İklim silahı' veya 'gizli operasyon' iddialarının bilimsel bir temeli yoktur; atmosferik olaylar doğal mekanizmalarla belirlenir. Doğayı yönetmeye çalışmak yerine, tabiatın değişen dengesine uyum sağlamak ve kaynakları daha verimli kullanmak gerekmektedir.

İşte İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Hüseyin Toros’un açıklamalarıyla, iklim müdahalesine dair bilinmesi gerekenler.

BULUT TOHUMLAMA İKLİMİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Bulut tohumlama, 1940’lı yıllardan bu yana özellikle kurak bölgelerde kullanılan bir yöntemdir. Temel amaç, yağış potansiyeli olan bulutlara gümüş iyodür veya tuz kristalleri gibi parçacıklar vererek damlacık oluşumunu hızlandırmaktır.

Ancak bu yöntem bir “hava kontrol sistemi” değildir. Bilimsel çalışmalar, bulut tohumlamanın yağışı yalnızca %5–15 oranında artırabildiğini ortaya koymaktadır. Üstelik bu etki:

Sadece mevcut bulutlar varsa gerçekleşir

Yerel ve kısa süreli olur

Dolayısıyla geniş coğrafyaların iklimini değiştirmek ya da kalıcı bir etki oluşturmak mevcut teknolojiyle mümkün değildir.

BİR ÜLKE BAŞKA BİR ÜLKENİN YAĞIŞINI ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Bu iddia, sıkça dile getirilen “yağmur hırsızlığı” söyleminin temelini oluşturur; ancak bilimsel gerçeklerle örtüşmez.

Atmosferik sistemler:

Binlerce kilometre ölçeğindedir

Sürekli hareket halindedir

Çok büyük enerji taşır

Bir fırtına sisteminin enerjisi, insan ölçeğinde üretilebilecek enerjilerin çok üzerindedir. Bu nedenle bir ülkenin başka bir ülkenin yağışını engellemesi ya da yönlendirmesi günümüz teknolojisiyle imkânsızdır.

TÜRKİYE’DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI NORMAL Mİ?

Evet, son dönemde görülen yağışlar tamamen doğal meteorolojik süreçlerle açıklanabilir. Özellikle ilkbahar aylarında şu faktörler etkili olur:

Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri

Alçak basınç sistemleri

Jet akımlarındaki dalgalanmalar

Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması (atmosferik kararsızlık)

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yüksek seyretmesi

Bu tür mekanizmalar geçmişte de benzer yağışlara neden olmuştur. Ayrıca küresel iklim değişikliğiyle birlikte aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde artış gözlemlenmektedir.

HAVA GERÇEKTEN KONTROL EDİLEBİLİR Mİ?

“Hava kontrolü” kavramı çoğu zaman abartılı yorumlanmaktadır. Günümüzde:

Bulut tohumlama gibi yöntemlerle çok sınırlı müdahaleler yapılabilir.

Ancak bu müdahaleler hava durumunu kontrol etmek anlamına gelmez.

Atmosfer, Kaos Teorisi kapsamında değerlendirilen, çok sayıda değişkenin etkileştiği karmaşık ve hassas bir sistemdir. Küçük bir değişiklik, beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle bir bölgenin hava durumunu ya da iklimini tamamen kontrol etmek bilimsel olarak mümkün değildir.

“İKLİM SİLAHI” İDDİALARININ BİLİMSEL DAYANAĞI VAR MI?

Sosyal medyada yayılan “iklim silahı” veya “gizli operasyon” iddialarının bilimsel bir temeli yoktur.

Atmosferik olaylar;

Basınç sistemleri

Nem taşınımı

Sıcaklık farkları

Büyük ölçekli dolaşım mekanizmaları

tarafından belirlenir. Savaşlar veya patlamalar gibi olaylar, atmosferde yalnızca yerel ve kısa süreli etkiler oluşturabilir. Geniş coğrafyalarda yağış rejimini değiştirmeleri mümkün değildir.

Bu tür iddialar genellikle:

Kanıta dayanmaz

Bilimsel verilerle desteklenmez

Doğal olayları gizemli hale getirerek yayılır

İklim bilimi ve meteoroloji mühendisliği, zaman ve mekân ölçekli verilerle çalışır. Veri olmadan yapılan yorumlar yanıltıcı olabilir.

Son dönemde yaşanan yağışlar:

Herhangi bir “iklim müdahalesinin” sonucu değil

Doğal atmosferik süreçlerin ve mevsimsel geçişlerin bir sonucudur

Bununla birlikte, küresel iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının artması beklenen bir durumdur.

Sonuç olarak, insanlık bugün için gökyüzünü kontrol edebilecek bir teknolojiye sahip değildir. Gelişmiş ülkelerdeki can ve mal kayıplarına yol açan aşırı hava hadiseleri bunların örneğidir. Yapılması gereken, doğayı yönetmeye çalışmak yerine tabiatın değişen dengesine uyum sağlamak ve kaynakları daha verimli kullanmaktır.