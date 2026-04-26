Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İklim silahı mı, doğal süreç mi? Prof. Dr. Hüseyin Toros komplo teorilerine noktayı koydu!

Son günlerde gerçekleşen yoğun yağışlar sonrası “iklim müdahalesi” iddiaları yeniden gündeme geldi. Pek çok platformda bulut tohumlama ve hava kontrolü ile ilgili komplo teorileri konuşulurken, İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 10:16

Son dönemde ülkemizde ve yakın coğrafyamızda görülen yoğun yağışlar, sosyal medyada “iklim müdahalesi” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Peki, gerçekten insanlık gökyüzüne hükmedebilir mi? Ya da bir ülke başka bir ülkenin yağışını kontrol edebilir mi? Bilimsel veriler bu sorulara oldukça net cevaplar veriyor.

HABERİN ÖZETİ

İklim silahı mı, doğal süreç mi? Prof. Dr. Hüseyin Toros komplo teorilerine noktayı koydu!

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Son dönemde yaşanan yoğun yağışların ardından ortaya çıkan 'iklim müdahalesi' iddialarının aksine, günümüz teknolojisiyle insanlığın gökyüzünü veya bir ülkenin yağışını kontrol etmesi mümkün değildir.
Bulut tohumlama, yağışı en fazla %5-15 oranında artırabilen, yerel ve kısa süreli bir yöntem olup iklimi değiştiremez.
Atmosferik sistemler çok büyük ölçekli ve hareketli olduğundan, bir ülkenin başka bir ülkenin yağışını engellemesi veya yönlendirmesi günümüz teknolojisiyle imkansızdır.
Türkiye'deki son dönem yağış artışları, Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri, alçak basınç sistemleri ve atmosferik kararsızlık gibi doğal meteorolojik süreçlerle açıklanmaktadır.
Küresel iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde artış gözlemlenmektedir.
'İklim silahı' veya 'gizli operasyon' iddialarının bilimsel bir temeli yoktur; atmosferik olaylar doğal mekanizmalarla belirlenir.
Doğayı yönetmeye çalışmak yerine, tabiatın değişen dengesine uyum sağlamak ve kaynakları daha verimli kullanmak gerekmektedir.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

İşte İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Hüseyin Toros’un açıklamalarıyla, iklim müdahalesine dair bilinmesi gerekenler.

BULUT TOHUMLAMA İKLİMİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Bulut tohumlama, 1940’lı yıllardan bu yana özellikle kurak bölgelerde kullanılan bir yöntemdir. Temel amaç, yağış potansiyeli olan bulutlara gümüş iyodür veya tuz kristalleri gibi parçacıklar vererek damlacık oluşumunu hızlandırmaktır.

Ancak bu yöntem bir “hava kontrol sistemi” değildir. Bilimsel çalışmalar, bulut tohumlamanın yağışı yalnızca %5–15 oranında artırabildiğini ortaya koymaktadır. Üstelik bu etki:

  • Sadece mevcut bulutlar varsa gerçekleşir
  • Yerel ve kısa süreli olur
  • Dolayısıyla geniş coğrafyaların iklimini değiştirmek ya da kalıcı bir etki oluşturmak mevcut teknolojiyle mümkün değildir.

BİR ÜLKE BAŞKA BİR ÜLKENİN YAĞIŞINI ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Bu iddia, sıkça dile getirilen “yağmur hırsızlığı” söyleminin temelini oluşturur; ancak bilimsel gerçeklerle örtüşmez.

  • Atmosferik sistemler:
  • Binlerce kilometre ölçeğindedir
  • Sürekli hareket halindedir
  • Çok büyük enerji taşır

Bir fırtına sisteminin enerjisi, insan ölçeğinde üretilebilecek enerjilerin çok üzerindedir. Bu nedenle bir ülkenin başka bir ülkenin yağışını engellemesi ya da yönlendirmesi günümüz teknolojisiyle imkânsızdır.

TÜRKİYE’DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI NORMAL Mİ?

Evet, son dönemde görülen yağışlar tamamen doğal meteorolojik süreçlerle açıklanabilir. Özellikle ilkbahar aylarında şu faktörler etkili olur:

  • Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri
  • Alçak basınç sistemleri
  • Jet akımlarındaki dalgalanmalar
  • Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması (atmosferik kararsızlık)
  • Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yüksek seyretmesi

Bu tür mekanizmalar geçmişte de benzer yağışlara neden olmuştur. Ayrıca küresel iklim değişikliğiyle birlikte aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde artış gözlemlenmektedir.

HAVA GERÇEKTEN KONTROL EDİLEBİLİR Mİ?

“Hava kontrolü” kavramı çoğu zaman abartılı yorumlanmaktadır. Günümüzde:

Bulut tohumlama gibi yöntemlerle çok sınırlı müdahaleler yapılabilir.

Ancak bu müdahaleler hava durumunu kontrol etmek anlamına gelmez.

Atmosfer, Kaos Teorisi kapsamında değerlendirilen, çok sayıda değişkenin etkileştiği karmaşık ve hassas bir sistemdir. Küçük bir değişiklik, beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle bir bölgenin hava durumunu ya da iklimini tamamen kontrol etmek bilimsel olarak mümkün değildir.

“İKLİM SİLAHI” İDDİALARININ BİLİMSEL DAYANAĞI VAR MI?

Sosyal medyada yayılan “iklim silahı” veya “gizli operasyon” iddialarının bilimsel bir temeli yoktur.

  • Atmosferik olaylar;
  • Basınç sistemleri
  • Nem taşınımı
  • Sıcaklık farkları
  • Büyük ölçekli dolaşım mekanizmaları

tarafından belirlenir. Savaşlar veya patlamalar gibi olaylar, atmosferde yalnızca yerel ve kısa süreli etkiler oluşturabilir. Geniş coğrafyalarda yağış rejimini değiştirmeleri mümkün değildir.

Bu tür iddialar genellikle:

  • Kanıta dayanmaz
  • Bilimsel verilerle desteklenmez
  • Doğal olayları gizemli hale getirerek yayılır

İklim bilimi ve meteoroloji mühendisliği, zaman ve mekân ölçekli verilerle çalışır. Veri olmadan yapılan yorumlar yanıltıcı olabilir.

Son dönemde yaşanan yağışlar:

Herhangi bir “iklim müdahalesinin” sonucu değil

Doğal atmosferik süreçlerin ve mevsimsel geçişlerin bir sonucudur

Bununla birlikte, küresel iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının artması beklenen bir durumdur.

Sonuç olarak, insanlık bugün için gökyüzünü kontrol edebilecek bir teknolojiye sahip değildir. Gelişmiş ülkelerdeki can ve mal kayıplarına yol açan aşırı hava hadiseleri bunların örneğidir. Yapılması gereken, doğayı yönetmeye çalışmak yerine tabiatın değişen dengesine uyum sağlamak ve kaynakları daha verimli kullanmaktır.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.