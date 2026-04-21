Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Bakan Kurum; gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve iklime dirençli şehirler inşa etmenin önemine değindi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İklim Diyaloğu Toplantısı! Murat Kurum'dan önemli mesajlar Murat Kurum, küresel krizlerin enerji piyasalarını ve iklimi olumsuz etkilediğini belirterek, Türkiye'nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırım hedeflerini ve COP31'in işbirliği ve ortaklığın başlangıcı olacağını vurguladı. Kuraklığın yılda 300 milyar dolardan fazla zarara yol açtığı ve yükselen deniz seviyelerinin Akdeniz kıyılarının yüzde 30'unu aşındırdığı belirtildi. Türkiye'nin son 10 yılda yenilenebilir enerji verimliliğini 3 katına çıkardığı ve 10 milyar dolar yatırım yaptığı ifade edildi. 2030 yılına kadar Türkiye'nin enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı hedeflediği vurgulandı. COP31'in diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkelerine bağlılığın bir göstergesi olacağı belirtildi. COP31 başkanlığı olarak küresel iklim eylemi gündemiyle uyumlu dokuz tematik önceliğe ışık tutulacağı, bunlar arasında döngüsel ekonomiye geçiş ve temiz enerji olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin COP31'de yapıcı rolü hayata geçireceği ve başarılı bir COP31 için tam destek verdiği için Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Murat Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Küresel krizler, küresel enerji piyasalarını, kurallara dayalı çok taraflılığı da maalesef derinden etkileniyor. İklim krizi de ağır sonuçlarıyla birlikte bu krizlere eşlik ediyor. Kuraklık yılda 300 milyar dolardan fazla zarara yol açıyor. Yükselen deniz seviyeleri Akdeniz çevresindeki kıyılarının yüzde 30'unu aşındırıyor.

"ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI"

Enerji sistemlerinde son 4 yıl içinde maalesef 2 kez kriz yaşanıyor. Dubai'de koşullar doğrultusunda alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyacın önemini vurguladık. Enerji çeşitliliğini desteklemek istikrar, direnç ve temiz kalkınma demek.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye son 10 yılda yenilenebilir enerji verimliliğini 3 katına çıkardı ve 10 milyar dolar yatırım yaptı. 2022 krizinden bu yana Avrupa ülkelerinden daha fazla enerji depoladı. 2030 yılına kadar Türkiye enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz.

"COP31 YENİ BİR DÖNEMİN İŞBİRLİĞİ VE ORTAKLIĞIN BAŞLANGICI OLACAK"

Değerli meslektaşlarım, gelinen noktada somut ve çözüm odaklı uygulama moduna geçmemiz gerekiyor. Biz başından beri Avustralyalı dostlarımıza bunu söylüyoruz, bunu ifade ediyoruz. Bu yüzden bir yandan müzakerelerde uzlaşıyı inşa ediyoruz. Uzlaşıyla hareket ediyoruz. Aynı zamanda kapsayıcılık, şeffaflık ve taraf odaklı bir süreç ihtiyacına saygı duyarak bu uzlaşıya dayalı hızlı ilerlemeleri sağlamaları için küçük koalisyonları da bu kapsamda yetkilendiriyoruz. Bu COP31 yaklaşımımız olan diyalog uzlaşı ve aksiyon ilkelerine bağımlılığımızın bir göstergesidir. Değerli katılımcılar birbirini izleyen başkanlıklar farklı girişimler aracılığıyla pek çok harika sonuç elde edildi. COP31 başkanlığı olarak bu süreci daha da kurumsallaştırmak istiyoruz. Netice almak istiyoruz. Eyleme geçmek istiyoruz ve başkanlık olarak bu başarıyı arttırmak istiyoruz. Tabii bunu tek başımıza yapamayız. Sizlerle birlikte yapabiliriz. Sonraki adımlar konusunda Brezilyalı meslektaşlarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz ve bunu Etiyopyalı haleflerimize sonuç alma konusunda daha da etkin ve yetkin bir şekilde devrede edeceğimizden de açıkçası emin olmak istiyoruz. Bu anlayıştan hareketle kop otuz bir başkanlığı olarak küresel iklim eylemi gündemiyle uyumlu dokuz tematik önceliğimize de ışık tutacağız. Bunların arasında döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımları, herkes için sürdürülebilir ve güvenli enerji sağlamak için temiz enerji.

COP31 'in hizmetine sunmak üzere farklı bakış açılarımızı, yeteneklerimizi ve ilişkilerimizi birleştiriyoruz. İnanıyoruz ki aramızda değiştiremeyeceğimiz tek şey zaman farkı. ve Antalya'da gerçekleştireceğimiz COP31 yeni bir dönemin işbirliği ve ortaklığın başlangıcı olacak.

ERDOĞAN'A "COP31" TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye nasıl ki en karmaşık jeopolitik krizlerde ortak çözüm bulmak amacıyla diyaloğu yapıcı bir şekilde kolaylaştırıyorsa COP31'de de bu yapıcı rolü her aşamada hayata geçirecektir. Ben başarılı bir COP31 için verdikleri tam destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ifade ediyorum"