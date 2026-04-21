İklim Diyaloğu Toplantısı! Murat Kurum'dan önemli mesajlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Bakan Kurum; gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve iklime dirençli şehirler inşa etmenin önemine değindi.
Murat Kurum'un konuşmasından satır başları:
"Küresel krizler, küresel enerji piyasalarını, kurallara dayalı çok taraflılığı da maalesef derinden etkileniyor. İklim krizi de ağır sonuçlarıyla birlikte bu krizlere eşlik ediyor. Kuraklık yılda 300 milyar dolardan fazla zarara yol açıyor. Yükselen deniz seviyeleri Akdeniz çevresindeki kıyılarının yüzde 30'unu aşındırıyor.
Enerji sistemlerinde son 4 yıl içinde maalesef 2 kez kriz yaşanıyor. Dubai'de koşullar doğrultusunda alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyacın önemini vurguladık. Enerji çeşitliliğini desteklemek istikrar, direnç ve temiz kalkınma demek.
Türkiye son 10 yılda yenilenebilir enerji verimliliğini 3 katına çıkardı ve 10 milyar dolar yatırım yaptı. 2022 krizinden bu yana Avrupa ülkelerinden daha fazla enerji depoladı. 2030 yılına kadar Türkiye enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz.
Değerli meslektaşlarım, gelinen noktada somut ve çözüm odaklı uygulama moduna geçmemiz gerekiyor. Biz başından beri Avustralyalı dostlarımıza bunu söylüyoruz, bunu ifade ediyoruz. Bu yüzden bir yandan müzakerelerde uzlaşıyı inşa ediyoruz. Uzlaşıyla hareket ediyoruz. Aynı zamanda kapsayıcılık, şeffaflık ve taraf odaklı bir süreç ihtiyacına saygı duyarak bu uzlaşıya dayalı hızlı ilerlemeleri sağlamaları için küçük koalisyonları da bu kapsamda yetkilendiriyoruz. Bu COP31 yaklaşımımız olan diyalog uzlaşı ve aksiyon ilkelerine bağımlılığımızın bir göstergesidir. Değerli katılımcılar birbirini izleyen başkanlıklar farklı girişimler aracılığıyla pek çok harika sonuç elde edildi. COP31 başkanlığı olarak bu süreci daha da kurumsallaştırmak istiyoruz. Netice almak istiyoruz. Eyleme geçmek istiyoruz ve başkanlık olarak bu başarıyı arttırmak istiyoruz. Tabii bunu tek başımıza yapamayız. Sizlerle birlikte yapabiliriz. Sonraki adımlar konusunda Brezilyalı meslektaşlarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz ve bunu Etiyopyalı haleflerimize sonuç alma konusunda daha da etkin ve yetkin bir şekilde devrede edeceğimizden de açıkçası emin olmak istiyoruz. Bu anlayıştan hareketle kop otuz bir başkanlığı olarak küresel iklim eylemi gündemiyle uyumlu dokuz tematik önceliğimize de ışık tutacağız. Bunların arasında döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımları, herkes için sürdürülebilir ve güvenli enerji sağlamak için temiz enerji.
COP31 'in hizmetine sunmak üzere farklı bakış açılarımızı, yeteneklerimizi ve ilişkilerimizi birleştiriyoruz. İnanıyoruz ki aramızda değiştiremeyeceğimiz tek şey zaman farkı. ve Antalya'da gerçekleştireceğimiz COP31 yeni bir dönemin işbirliği ve ortaklığın başlangıcı olacak.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye nasıl ki en karmaşık jeopolitik krizlerde ortak çözüm bulmak amacıyla diyaloğu yapıcı bir şekilde kolaylaştırıyorsa COP31'de de bu yapıcı rolü her aşamada hayata geçirecektir. Ben başarılı bir COP31 için verdikleri tam destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ifade ediyorum"