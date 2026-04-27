Galatasaraylılar otobüsün üzerine çıkarak kutlama yaptı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbi sonrası taraftarların sevinci sokaklara taştı. Bir kişinin İETT otobüsü üzerinde yolculuk yaptığı görülürken, bazı vatandaşlar da araçların üzerine çıkarak tezahürat yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek, rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı. Bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da taraftarlar, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Başakşehir Metrokent'te vatandaşlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Bir kişinin İETT otobüsü üzerinde yolculuk yaptığı kutlamalarda, bazı taraftarlar da araçların üzerine çıkıp zıplayarak tezahürat yaptı.

