TOKİ İstanbul kura canlı yayını ikinci gün devam ediyor. 100 bin konutun hak sahibi belirleme kurası üç günde tamamlanacak. Şehit kategorisi, engelli kategorisi, emekli kategorisi, genç kategorisi, üç çocuk ve üzeri kategorisi ile diğer kategorilerde kura çekimi yapılacak. TOKİ İstanbul’da başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi yayımlanmıştı. TOKİ İstanbul’a rekor sayıda başvuru gelirken 500 bin konut kampanyasına yaklaşık 8 milyon 840 bin kişi başvuru yaparken şartları sağlayan sadece 5 milyon 242 bin vatandaş, kura çekimine katılmaya hak kazanmıştı. TOKİ İstanbul’da ise başvuru sayısı 1 milyon 235 bin olarak açıklanmıştı. TOKİ İstanbul kura çekimi için nefesler tutulurken 1+1, 2+1 ve 2+1 (büyük) konutların hak sahipleri tek tek belirleniyor. Kura çekiminin ardından belirlenen sürede belgelerini teslim etmeyenlerin hakları başkalarına geçecek. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi kazananları 2026 açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı…

HABERİN ÖZETİ TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 talep.toki.gov.tr! İstanbul TOKİ kura sonuçları asıl/yedekler açıklandı mı, nereden sorgulanır? TOKİ'nin 100 bin konut kampanyası kapsamında İstanbul'daki 1+1, 2+1 ve 2+1 (büyük) konutların hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi canlı olarak takip edilebiliyor. TOKİ İstanbul kura canlı yayını başlıyor ve üç günde tamamlanacak. TOKİ İstanbul'a 1 milyon 235 bin başvuru yapıldı. Kura çekimi 25-27 Nisan tarihleri arasında TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra talep.toki.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Kura sonuçları kazananları için sözleşme süreci başlayacak ve belgeler teslim edilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇARI AÇIKLANIYOR

TOKİ İstanbul 100 bin konut hak sahipliği belirleme kura çekimi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimani Millet Bahçesi'nde düzenlenen kura çekiminde kategorilere göre sonuçlar belli oluyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2026 CANLI İZLE EKRANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 500 bin konut kampanyasında İstanbul ili kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Megakent İstanbul’da kura çekimi 3 gün devam edecek. Kuraya katılmaya hak kazananlar lisesi talep.toki.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü başlayacak ve 26-27 Nisan tarihlerine kadar devam edecek. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayınını takip etmek isteyen kullanıcılar ilk olarak TOKİ’nin resmi YouTube hesabına giriş yapacak.

Youtube arama çubuğuna “TOKİ” yazıldıktan sonra en üstte çıkan TOKİ adresine giriş yaparak üst tarafta açılan menüden “Canlı” ifadesine tıklayarak TOKİ’nin canlı yayınına giriş yapabilirsiniz. Alternatif olarak aşağıdan doğrudan bağlantı linkine tıklayarak TOKİ İstanbul kura çekimi yayınına yönlenebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayını herhangi bir ulusal kanaldan veya web adresinden canlı yayınlanmıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayını sadece TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabı üzerinden anbean yayınlanacak. TOKİ İstanbul kura çekimini internet bağlantısı olan telefon, tablet, televizyon gibi araçlarla takip edebilirsiniz. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayınında başvuru sayısı, sıra numarası, banka numarası, T.C. kimlik numarası, ad, soyad gibi bilgiler yer alacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul kura çekimi başvuru sayısının yaklaşık 1.5 milyon olması sebebiyle diğer illere kıyasla kura çekimi daha uzun sürecek. TOKİ İstanbul kura çekimi listelerinin tüm İstanbul’un kura çekimi tamamlandıktan sonra yayınlanması bekleniyor.

TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanma tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. 25, 26, 27 Nisan kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi şeklinde talep.toki.gov.tr adresinden sonuçlar görüntülenebilecek.

TOKİ İstanbul kura sonucu görüntüleme ekranı talep.toki.gov.tr adresinden giriş yapıldıktan sonra “ İstanbul” ili seçilerek sağ bölümde açılan “ Kura sonucu” sayfasından sorgulanabilir.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, posta veya mail yoluyla hak sahiplerine iletilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Talep.toki.gov.tr adresine giriş yapan kullanıcılar, sağ bölümde açılan kura sonucu sayfasından TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananlarını görüntüleyebilecek. Sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve çekiliş sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI KAZANANLARI NE YAPACAK?

TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananları ilan edildikten sonra vatandaşlar için sözleşme süreci başlayacak. Konut sözleşmesi imzalanacak bankalar ilan edildikten sonra başvuru türüne göre adaylardan başvuru belgeleri talep edilecek. Belgelerin teslim edilmesi için tarihleri TOKİ’den takip edebilirsiniz. Ailenin ekonomik durumunu içeren belgeler, ikametgah belgesi vb. belgeler, başvuru türüne göre farklılık gösterebilir.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ KAZANAMAYANLAR NE YAPACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimine katılabilmek için 5 bin lira başvuru ücreti ödemesi yapıldı. TOKİ İstanbul hak sahipliği kura çekiminde adı yer almayanlara 5 bin lira başvuru ücreti geri ödemesi yapılacak. Başvuru ücreti, başvuru yapılan bankaların ATM’lerinden veya gişelerden tahsil edilebilecek.

TOKİ İSTANBUL ÖRNEK DAİRELER İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

TOKİ 500 bin konut kampanyasında en fazla konutun yapılacağı İstanbul’da örnek daireler ilk kez görüntülendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da inşa edilmesi hedeflenen sosyal konutlarda örnek daireler Başakşehir’de tanıtıldı.

Depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlar ilk kez ekranlara gelirken Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler basın mensuplarına gösterildi.