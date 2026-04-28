Sert düzeltme yıkıp geçecek! Şirin Sarı'dan altın ve petrol için çarşamba uyarısı

Orta Doğu'da yaşanan savaş ve tarafların giderek barıştan uzaklaşması piyasaları sallamaya devam ediyor. Ekonomist Şirin Sarı, altın fiyatları için paylaşılan o dev revizyonu ve 'güvenli liman' algısındaki kırılmayı anlattı.
Ekonomist Şirin Sarı, küresel piyasalarda yönü belirleyecek kritik bir haftaya girildiğini vurgulayarak, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
Sarı’ya göre, bu hafta yapılacak Fed toplantısında faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Ancak asıl önemli başlık, mayıs ayında gerçekleşecek başkan değişimi. Mevcut başkan görevde kalmaya devam etse de, göreve gelmesi beklenen yeni ismin faiz indirimleri konusunda daha istekli olduğuna dair güçlü bir piyasa algısı bulunuyor.
Bu nedenle Sarı, “Mayıs ayında toplantı olmaması nedeniyle gözler doğrudan haziran ayına çevrilecek. Asıl kritik kararların haziran toplantısında gelmesi bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.
Jeopolitik gelişmelere de dikkat çeken Sarı, haftanın başında piyasalarda oluşan fiyat hareketlerine işaret etti. “Dün akşam açılışla birlikte altında aşağı yönlü, petrolde ise yukarı yönlü bir hareket gördük. Bunun arkasında ABD’de Donald Trump’a yönelik yeni bir suikast girişimi iddiaları konuşuluyor” diyen Sarı, bu gelişmenin piyasalara tam anlamıyla yansımadığını belirtti.
Sarı, “Olayın ciddi boyutta olmaması ya da planlı bir gündem olduğu yönündeki değerlendirmeler, fiyatlamaların sınırlı kalmasına neden olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.
Ortadoğu’daki gelişmelerin de piyasalar üzerinde belirleyici olacağını söyleyen Sarı, İran’ın Pakistan üzerinden yeni şartlar sunduğunu ve özellikle Hürmüz Boğazı’ndan gelecek açıklamaların yakından izleneceğini vurguladı.
ABD büyüme verilerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Sarı, ilk çeyrek için %1,5’lik bir beklenti olduğunu hatırlatarak, “Bu seviyenin altında gelecek bir veri piyasalarda olumsuz fiyatlanabilir” dedi.
Altın piyasasına ilişkin dikkat çeken bir revizyona da değinen Sarı, “Morgan Stanley, 2026’nın ikinci yarısı için 5.700 dolar olan altın beklentisini 5.200 dolara çekti. Bu yaklaşık %10’luk bir aşağı yönlü güncelleme anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Bu revizyonun nedenlerini ise merkez bankası alımlarındaki azalma, ETF çıkışları ve alternatif yatırım araçlarının daha cazip hale gelmesi olarak sıraladı. Sarı, “Altın yatırımcı gözünde bir miktar güvenli liman özelliğini kaybetmiş durumda. Ayrıca faiz artırımı ihtimali de altın üzerinde baskı oluşturuyor” dedi.
Buna rağmen orta ve uzun vadede altına ilişkin tamamen olumsuz bir tablo çizmediğini belirten Sarı, “Yeniden yükselişler görülebilir, ancak kısa vadede faiz artırımı ihtimali güçlenirse baskı devam edebilir” şeklinde konuştu.
Petrol fiyatlarına da değinen Sarı, Brent petrolün 100 doların üzerinde, WTI’ın ise 97–98 dolar bandında seyrettiğini belirtti. “Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve doların seyri petrolü 120 doların üzerine taşıyabilir. Bu senaryo gerçekleşirse şirket maliyetleri artar, borsalarda düşüş görülür ve bu durum dolaylı olarak altını da baskılar” değerlendirmesinde bulundu.
Teknik açıdan ons altın için kritik seviyeleri paylaşan Sarı, “4.650–4.750 dolar bandı önemli. 4.750 üzeri kırılırsa 4.800 ve üzeri görülebilir. Aşağıda 4.650 kırılırsa 4.600’e doğru geri çekilme yaşanabilir” dedi. Daha geniş perspektifte ise 4.100 hatta 3.500 dolar seviyelerinin dahi ihtimaller dahilinde olduğunu, yukarıda ise 5.000 dolar üzerinin yeni rekorları getirebileceğini ifade etti.
Gümüş piyasasına ilişkin de konuşan Sarı, “75 dolar seviyesi önemli. Daha önce 80 dolar test edildi ancak altına kıyasla daha zayıf bir görünüm var. Aşağıda 50–40 dolar bandı güçlü destek” dedi. Gümüş talebinde yeşil enerji dönüşümü ve Çin’in etkili olduğunu belirtti.
Türkiye piyasalarına da değinen Sarı, Kapalıçarşı’da gram altının 6.800 TL, çeyrek altının ise 11.000 TL seviyelerinde işlem gördüğünü söyledi. “Gram altın, ons altına paralel hareket ediyor ancak dolar kuru da belirleyici. Ons altındaki geri çekilmeler gram altını da aşağı çekebilir ve bu durum yeni alım fırsatları oluşturabilir” dedi.
Son olarak haftanın en kritik başlığına tekrar dikkat çeken Sarı, “Çarşamba günü açıklanacak Fed kararı ve Powell’ın mesajları piyasaların yönünü belirleyecek. Bunun yanında enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda belirleyici olacak” diyerek sözlerini tamamladı.