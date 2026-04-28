Kamyonun çarptığı Tofaş ikiye bölündü! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kastamonu'da seyir halinde olan M.M.K. yönetimindeki kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Altunlu idaresindeki Fiat-Tofaş marka otomobile çarpıştı. Kamyonetin yaklaşık 50 metre sürüklediği otomobil ikiye bölündü. Kazada feci şekilde yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen M.M.K. ise daha sonra serbest bırakıldı. Öte yandan feci kazanını görüntüsü de ortaya çıktı.

