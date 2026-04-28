Şov uğruna canını hiçe saydı! Takdir değil tepki topladı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir motosiklet sürücüsü yaptığı tehlikeli şovlarla kendi canını hiçe sayarken, trafikte diğer araçların da güvenliğini tehlikeye attı. Motosikletinin üzerinde akıl almaz figürler sergileyen sürücü, çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, vatandaşlar bu tarz davranışlara daha ağır yaptırımlar getirilmedi gerektiğini ifade etti.

